سياسة
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فيدان وهنية يبحثان التطورات في غزة وفرص إطلاق سراح المدنيين
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات الأخيرة في فلسطين، وفرص الإفراج عن المدنيين المحتجزين في غزة.
فيدان وهنية يبحثان التطورات في غزة وفرص إطلاق سراح المدنيين
فيدان وهنية يبحثان التطورات في فلسطين / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات الأخيرة في فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول فرص إطلاق سراح المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم أيضاً، أجرى فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي والباكستاني جليل عباس جيلاني لبحث التطورات في إسرائيل وفلسطين والهجمات الإسرائيلية على غزة والأوضاع الإنسانية هناك.

ولليوم العاشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

كانت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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