أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن عدد الأسرى داخل غزة ما بين 200 إلى 250 أو يزيد، مشيراً إلى مقتل 22 نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكر متحدث كتائب القسام، في خطاب متلفز، أن "لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى (فصائل بغزة) أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم".

وأشار إلى أن "22 أسيراً إسرائيلياً فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة" موضحاً أن "آخر من قُتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز (26 عاماً) من سكان تل أبيب".

وتابع محذراً: "ندعو كل دول العالم إلى تحذير حَمَلة جنسياتها من القتال في جيش العدو"

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة (لم يحدد عددهم) جُلبوا في أثناء المعركة ونعتبرهم ضيوفاً لدينا ونسعى لحمايتهم، وسنطلق سراحهم في اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية".

وأردف: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مُصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذا الملف المقدس".

كانت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، أطلقوا فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وخلال العملية، اقتادت حركة "حماس" ومسلحون من فصائل فلسطينية أخرى "عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط"، خلال عملية تسلل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة، وفق ما أعلنت الحركة حينها.

بينما أعلنت إسرائيل، في وقت سابق الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 1300 من مواطنيها بينهم 299 ضابطاً وجندياً، وإصابة ما لا يقل عن 3842 وأسر 199، إثر المواجهات المستمرة مع الفصائل الفلسطينية بغزة.