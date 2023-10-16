لقي شخصان مصرعهما بإطلاق نار، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما لاذ المشتبه به بالفرار، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة في بروكسل.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً بالحادث.

وبثت صحيفة "هيت لاتست نيوس" البلجيكية، فيديو الاثنين، أظهر فرار القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.

وأفادت الصحيفة بأن شخصين يحملان الجنسية السويدية قُتلا بالرصاص في بروكسل. وقالت إنه من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.

وتستضيف بلجيكا منتخب السويد في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 مساء الاثنين.