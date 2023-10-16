احتمى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفقة أعضاء "كابينت الحرب" الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو داخل غرفة محصنة أثناء دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، حسب إعلام عبري.

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في وقت سابق من مساء الاثنين، للمرة الثالثة في مناطق وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب".

وتابعت: "شارك الاثنان في النقاش بكابينت (مجلس وزاري مصغر) الحرب، بالإضافة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت و(وزير الدفاع السابق) بيني غانتس و(رئيس الأركان الأسبق) غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أرييه درعي".

وأكدت الصحيفة، أنه في بداية الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، دوّت صافرات الإنذار في المدينة، ما اضطر بلينكن ونتنياهو وباقي المسؤولين الإسرائيليين إلى الاحتماء في غرفة محصنة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال)، إن حركة "حماس" تحاول تحقيق "إنجازات دعائية" في اليوم العاشر للحرب.

وأضافت: "أطلقت حماس صواريخ على القدس في أثناء انعقاد الهيئة العامة للكنيست لإجلاء أعضاء الكنيست إلى الغرف المحصنة".

وأردفت: "أطلقت الصواريخ على تل أبيب خلال فترة انعقاد كابينت الحرب، لإدخال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الغرفة المحصنة".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب للمرة الثانية خلال 5 أيام، تزامناً مع التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.