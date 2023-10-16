سياسة
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تركيا.. وسم "الإرهاب الصهيوني" يتصدر المنصات واستنكار لاعتداءات إسرائيل
تصدّر وسم "الإرهاب الصهيوني"، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في تركيا، بعد إطلاقه من قبل نشطاء أتراك لتأكيد إدانة جرائم الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، فيما عرّى البعض ازدواجية المعايير في تعامل الدول الغربية مع حقوق الفلسطينيين.
تركيا.. وسم "الإرهاب الصهيوني" يتصدر المنصات واستنكار لاعتداءات إسرائيل
إسطنبول تشهد مظاهرة منددة بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين / صورة: AA
16 أكتوبر 2023

تصدّر وسم "الإرهاب الصهيوني"، مساء الاثنين، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في تركيا، إذ عبّر عدد من الناشطين عن استنكارهم الشديد لما فعله الجيش الإسرائيلي من قتل وإجرام بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وندد النشطاء بجرائم إسرائيل، ونشروا على نطاق واسع مقاطع فيديو وصوراً توثق الانتهاكات بحق المدنيين وقصف المباني السكنية وقتل الأطفال والنساء الأبرياء.

ووثق عدد من الصور ازدواجية المعايير في تعامل الدول الغربية مع حقوق الفلسطينيين وكذب ونفاق الإعلام الغربي في تغطية الأحداث، كما أظهرت وحشية الجيش الإسرائيلي من خلال استهداف الأبرياء من سكان القطاع.

ووصف عدد من المتابعين هذه المشاهد بالمروعة والتي تدمي القلب، ودعوا الله لنصرة قطاع غزة والمسجد الأقصى.

كما نشر ناشطون مقاطع تُظهر آثار الخراب إثر استهداف الأحياء السكنية والمرافق من قبل الطائرات الإسرائيلية.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 2836 فلسطينياً وإصابة 11181 على الأقل بغزة والضفة، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس وفصائل فلسطينية حركة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي بينهم جنود وضباط بالجيش، وإصابة 3968، وأسر نحو 199 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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