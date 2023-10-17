سياسة
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BBC تعترف بتغطيتها "المضللة" للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتغيطتها "المضللة" للمظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالاعتداءات الإسرائيلية.
BBC تعترف بتغطيتها "المضللة" للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين
اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتغيطتها "المضللة" للمظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالاعتداءات الإسرائيلية. / صورة: AFP
17 أكتوبر 2023

اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتغيطتها "المضللة" للمظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالاعتداءات الإسرائيلية. على قطاع غزة.

وكتبت مريم موشيري، كبيرة المذيعين في BBC نيوز، الاثنين، في بيان نشرته على حسابها في منصة X "تويتر سابقاً" : "لقد تحدثنا في وقت سابق عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع. وقلنا إن مظاهرات خرجت في جميع أنحاء بريطانيا وإن المشاركين أعربوا خلال المظاهرات عن دعمهم لحماس".

وأضافت موشيري أن ما حدث كان "توصيفاً مضللاً للمظاهرات وجرى صياغته بشكل سيء".

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الاتهامات للإعلام الغربي بالانحياز لإسرائيل، رغم عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

فقبل أيام، أبعدت قناة MSNBC الأمريكية، ثلاثة من أبرز مذيعيها المسلمين عن الشاشة، تزامناً مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال موقع "سيمافور" إن MSNBC الأمريكية، أبعدت كلاً من مهدي حسن (أمريكي-بريطاني من أصول هندية)، وأيمن محيي الدين (أمريكي-مصري)، وعلي فيلشي (كندي من أصول هندية).

وأعرب بعض العاملين في القناة، عن قلقهم إزاء هذه التحركات، لا سيما أن المذيعين الثلاثة كانت لديهم معرفة عميقة بأبعاد الصراع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، جرى تشديده لأقصى الدرجات مع الحرب الحالية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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