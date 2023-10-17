يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن غداً الأربعاء إلى إسرائيل ومنها إلى الأردن، وذلك لبحث تطورات الوضع في المنطقة وإعلان تضامنه مع إسرائيل.

وقال بايدن الثلاثاء في منشور على منصة إكس: "سأسافر يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامناً في وجه الهجوم الذي تشنه حماس".

وأضاف: "سأسافر بعد ذلك إلى الأردن لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الماسَّة، والاجتماع بالقادة، وتوضيح أن حماس لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

وأكد المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين، أنّ بايدن "سيؤكّد مجدّداً أنّ حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجدّداً الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال بلينكن في منشور على منصة إكس: "اليوم، بناءً على طلبنا، وافقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة من شأنها تمكين المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق للمساعدة على إبقاء المدنيين بعيداً عن الأذى"، بلا مزيد من التفاصيل.

ولليوم الحادي عشر على التوالي تواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2778، وإصابة 9938 مواطناً بجراح مختلفة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، شُدّد إلى أقصى الدرجات مع الحرب الحالية.​​​​​​​