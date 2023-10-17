سياسة
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مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة
عجز مجلس الأمن الدولي عن تبنّي مشروع قرار روسي لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، لكنه سيجتمع الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار برازيلي في ذات الشأن.
مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبنّي قرار لوقف إطلاق النار في غزة. / صورة: Reuters
17 أكتوبر 2023

فشل مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأيّدت 5 دول مشروع القرار الروسي، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، لكن عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان، وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضواً في المجلس.

وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل"، كما أدان مشروع القرار العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

والجمعة، اقترحت روسيا مسوّدة لمشروع القرار الداعي إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

مصالح أنانية وسياسية

من جهته أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأنّ الدول الغربية "عرقلت توجيه رسالة مشتركة وفريدة من نوعها من مجلس الأمن خدمةً لمصالح أنانية وسياسية بحتة".

وحذّر من أنّ بلاده "تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصراع" إلى المنطقة بأسرها.

بدوره ناشد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة رياض منصور، الذي دُعي لحضور الجلسة، مجلس الأمن "عدم إرسال إشارة مفادها أنّ أرواح الفلسطينيين لا تهمّ".

وقال منصور: "لا تتجرّؤوا على القول إنّ إسرائيل ليست مسؤولة عن القنابل التي تُسقطها على رؤوس (الفلسطينيين)، لا تبرّروا عمليات القتل، ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، هذا عدوان واسع النطاق ضدّ شعبنا، هذه مجازر ضدّ مدنيّين أبرياء".

واستمرّت جلسة مجلس الأمن ثلاث ساعات تخلّلها إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تلّ أبيب أنّ الرئيس جو بايدن سيقوم الأربعاء بزيارة تضامنية لإسرائيل ينتقل بعدها إلى عمّان للقاء كلّ من العاهل الأردني والرئيسين الفلسطيني والمصري.

وكان من المفترض أن يصوّت مجلس الأمن خلال جلسة الاثنين على مشروع قرار ثانٍ قدّمته البرازيل، الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنّ دبلوماسيين أفادوا بأن مجلس الأمن سيجتمع مجدّداً مساء الثلاثاء للتصويت على النص البرازيلي.

ولليوم الحادي عشر على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 مواطن، إلى جانب أكثر من 10 آلاف جريح، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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