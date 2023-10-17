سياسة
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نزوح نحو نصف مليون إسرائيلي منذ بدء "طوفان الأقصى" والفنادق تستقبل العائلات
كشف الجيش الإسرائيلي نزوح نحو 500 ألف إسرائيلي من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وقال رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية إن نصف غرف الفنادق الإسرائيلية يُستخدم لإيواء العائلات النازحة.
نزوح نحو نصف مليون إسرائيلي منذ بدء "طوفان الأقصى" والفنادق تستقبل العائلات
نزوح نحو نصف مليون إسرائيلي من مساكنهم منذ هجوم حماس / صورة: AFP
17 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّ نحو 500 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل إسرائيل منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناتان كونريكوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّ "نحو نصف مليون إسرائيلي حالياً نازحون داخلياً".

وأُخلِيَت كلّ المستوطنات الواقعة حول قطاع غزة من سكّانها، كما أُخلِيَ أكثر من 20 مستوطنة في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، وفق كونريكوس.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "هذا نزوح سكّاني كبير في إسرائيل ولا يُتحدَّث عنه كثيراً"، معترفاً في الوقت نفسه بأنّ "الوضع في غزة أسوأ".

في السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلية الاثنين، أن نصف غرف الفنادق الإسرائيلية يُستخدم لإيواء العائلات التي أُجلِيَت من المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست عن الرئيسة التنفيذية للجمعية يائيل دانييل، قولها: "لدى إسرائيل 56 ألف غرفة فندقية، وتُوفَّر 28 ألف غرفة للأشخاص الذين أُجْلُوا مع دفع الدولة الفاتورة".

وأبلغت لجنة برلمانية تناقش تعويضات السكان المتضررين من الحرب أنه من المتوقع وصول 27 ألف شخص إضافي من البلدات الحدودية القريبة من لبنان.

وحسب الأمم المتّحدة فقد نزح أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال أسبوع واحد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطينياً، وإصابة 9938 آخرين، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسر نحو 200 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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