أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الثلاثاء، وقوع إصابات بعد تعرُّض المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية جنوب لبنان لقصف إسرائيلي مساء الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن "قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق عاشت ليلة ساخنة واستمر القصف المُعادي حتى بُعيد منتصف الليل".

ولفتت إلى أن القصف المباشر الذي تعرضت له المنازل في بلدة الضهيرة الحدودية أدى إلى وقوع جرحى عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور القريبة.

وأشارت الوكالة إلى أن القنابل المضيئة غطت سماء المنطقة حتى رأس الناقورة، فيما "استعمل الجيش الإسرائيلي القنابل الفسفورية واستهدف مدنيين"، حسب ما قالته الوكالة اللبنانية.​​​​​​​

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا أهدافاً عسكرية لحزب الله كانت تُستخدم لتوجيه الإرهاب والبنى التحتية الإرهابية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، رداً على إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية أمس"، وفق ما ورد في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

والاثنين، أعلنت جماعة حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوبي لبنان.

وأشار حزب الله في بيان له إلى "استهداف 5 مواقع إسرائيلية، هي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا، موقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة، ووقوع إصابات مؤكدة".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في بلدة الضهيرة جنوب لبنان بعد استهداف كاميرات مراقبة بأبراج تابعة للجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس: "أُطلقت النيران على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على الحدود اللبنانية، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف: "رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصدر إطلاق النيران داخل الأراضي اللبنانية".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

إيران تحذّر

في سياق منفصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تليفزيونية مساء الاثنين إنّ "اتّخاذ أيّ إجراء استباقي خلال الساعات المقبلة محتمل".

وأكد وزير الخارجية: "لن يسمح قادة المقاومة للكيان الصهيوني بأيّ إجراء في المنطقة".

وتابع "إذا لم ندافع عن غزة اليوم فعلينا أن ندافع عن مدننا" غداً.

وسبق أن حذّرت طهران مراراً الجيش الإسرائيلي من شنّ غزو برّي لقطاع غزة الخاضع لحصار مطبق، مشدّدة على أنّ أيّ عملية من هذا النوع ستقابَل بردّ من جبهات أخرى، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق النزاع وانخراط جهات أخرى فيه.

كما حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أنّ "هجوماً برياً" للجيش الإسرائيلي على غزة "سيؤدّي إلى حرب طويلة ومتعدّدة الجبهات"، وفق رسالة نشرها مستشاره السياسي محمد جمشيدي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2870 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية.

وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسْر نحو 200 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.