سياسة
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فيدان يعلن طرح تركيا فكرة نظام "ضامنين" لأطراف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طرح بلاده فكرة نظام تكون فيه أنقرة ضامنة للأطراف من أجل إحلال السلام الدائم في المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية، مشيراً إلى أن هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كان مفاجأة للجميع خصوصاً إسرائيل.
فيدان يعلن طرح تركيا فكرة نظام "ضامنين" لأطراف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سهولة العبور من غزة إلى الجانب الآخر والعمليات التي نتجت إثرعن هذا العبور، فاجأت الجميع. / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، طرح أنقرة فكرة نظام يكون فيه ضامنون للأطراف من أجل إحلال السلام الدائم في المسألة الإسرائيلية الفلسطينية.

جاء ذلك في مقابلة مساء الاثنين مع ممثلي وسائل الإعلام التركية بالعاصمة أنقرة.

وردّاً على سؤال حول حصول بعض الدول على صفة الضامن للجانب الفلسطيني ودول أخرى للجانب الإسرائيلي، قال فيدان: "نحن طرحنا الفكرة الرئيسية لمسألة الضمانة، ونقول إنه ينبغي مناقشة النظام أولاً، ثم مناقشة منهجيته بشكل منفصل".

وأكّد فيدان أنه "من غير المقبول أن تقصف إسرائيل غزة بطريقة غير مسبوقة، وتتسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتحكم على المنطقة بالفقر والجوع من خلال قطع الكهرباء والمياه والوقود".

وأشار فيدان إلى أن ما حدث إثر هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كان مفاجأة للجميع خصوصاً إسرائيل.

وأضاف أن سهولة العبور من غزة إلى الجانب الآخر والعمليات التي نُفّذَت إثر هذا العبور، فاجأت الجميع.

وتابع: "بعد هدم جزء معين من الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة، كان من المفاجئ دخول عناصر حماس ومجموعات أخرى وعناصر مدنية، دون أن يواجهوا أي مقاومة".

وتابع: "هذا الوضع كشف ضعف الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي الذي سيُناقَش لسنوات طويلة، فما الظروف التي أدت إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ قد نحتاج إلى الحديث عن هذا بشكل منفصل. بالطبع لا نوافق على أي أعمال استهدفت المدنيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول والفترة التي تلته، بل على العكس، نحن نُدين استهداف المدنيين".

وذكر وزير الخارجية التركي أنه عندما بدأت إسرائيل عملياتها، أبلغت أنقرة الأمريكيين والإسرائيليين والأطراف الأخرى قلقها البالغ إزاء وضع المدنيين.

وعن المساعي الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة لتهدئة الوضع قال: "كما تعلمون، زرنا مصر، وسنزور لبنان، وبعد لبنان اجتماع طارئ استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية، وسنذهب إلى هناك. ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يُجري اتصالات مكثفة، ونحن كوزارة خارجية لدينا اتصالات، وكذلك أجهزة استخباراتنا".

وأكد فيدان أن تركيا لا تقبل أيضاً تهجير المدنيين من أماكنهم بخاصة الأجزاء الشمالية لقطاع غزة إلى الأجزاء الجنوبية، من خلال تخويفهم.

واستطرد: "لدينا مساعٍ لتحديد ما يمكننا مع نظرائنا لوقف الهجمات ضد المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان تقليل تأثّر المدنيين".

وأوضح فيدان أن تركيا تسعى لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة للسلام، وأنها نقلت هذه الفكرة إلى نظرائها.

وتابع: "نقول دائماً إن إسرائيل علّقَت حل الدولتين حتى الآن، وكان همّها الرئيسي تحقيق السلام مع الدول العربية الأخرى لا مع الفلسطينيين، لأن منظور إسرائيل يخلو من وجود دولة فلسطينية مدنية".

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل كانت لديها مشكلات سابقاً بخصوص قبول العرب والدول الأخرى وجودها في المنطقة، مستدركا: "وعند قبول وجودها أصبح من السهل لها عدم قبول الآخر (الفلسطينيين)".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر أيضاً بإيجابية إلى فكرة حلّ الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، شُدّد إلى أقصى الدرجات مع الحرب الحالية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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