قالت قناة (كان) الرسمية العبرية الثلاثاء، إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا بصدد تقديم "مسودة أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل ومنع بثها.

كانت القناة ذكرت الاثنين، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في إسرائيل.

وأوضحت القناة التابعة لهيئة البثّ الإسرائيلية أن ميارا ستقدم للمجلس الوزاري المصغر (كابينت) "مسودة أنظمة طوارئ تخوّل إلى وزير الدفاع يوآف غالانت منع بثّ قناة الجزيرة في إسرائيل".

من جانبها قالت القناة "12" العبرية، إن أنظمة الطوارئ المذكورة تقضي "بمنع البث الأجنبي الذي يضر بالأمن". وأضافت: "إغلاق قناة الجزيرة بإسرائيل في الطريق".

كان وزير الإعلام الإسرائيلي شلومو كرعي، طلب من ميارا التصديق على المسودة التي تتيح له إصدار قرار "بإغلاق بثّ أي قناة أجنبية تُبَثّ في إسرائيل ويضرّ بثّها فعلياً بأمن الدولة".

لكنّ المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أكدت أن "أمام إغلاق القناة عائقاً قانونياً".

وأوضحت في بيان لمكتبها، أنها تعارض إعطاء وزير الاتصالات تلك الصلاحيات بموافقة الكابينت، مؤكدة أن هذه صلاحية يجب أن يكون منوطاً بها وزير الدفاع، وهو ما سيصوت عليه الكابينت الليلة.

ويؤيّد جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية".

كما يحظى طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، بدعم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تنشر دعاية ضد إسرائيل".

كانت شبكة الجزيرة الإعلامية حمّلَت في بيان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.

وأكّدَت الجزيرة أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2800 فلسطيني، وإصابة 9938 آخرين، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذَتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسر نحو 200 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.