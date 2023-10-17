سياسة
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واشنطن ترسل 2000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى سواحل إسرائيل
كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون أن قوة من مشاة البحرية قوامها 2000 جندي تتجه إلى سواحل إسرائيل لتنضم إلى عدد من السفن الحربية والقوات الأمريكية المتمركزة هناك.
واشنطن ترسل 2000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية إلى سواحل إسرائيل
أمريكا تسيّر 2000 جندي من مشاة البحرية لسواحل إسرائيل. / صورة: AFP
17 أكتوبر 2023

قال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN الاثنين إنّ قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى سواحل إسرائيل.

ولم يحدد المسؤول المكان الذي ستذهب إليه وحدة مشاة البحرية، لكنها قد تبقى في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل.

وستنضم القوة، التي تتكون من 2000 من مشاة البحرية والبحارة، إلى عدد من السفن الحربية والقوات الأمريكية المتمركزة في إسرائيل حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة ردع إلى إيران، ومنع الحرب في غزة من الامتداد إلى صراع إقليمي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية إلى المنطقة.

وذكرت CNN في وقت سابق أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أصدر أمراً بأن يستعدّ ما يقرب من 2000 جندي لاحتمالية الانتشار في إسرائيل لتقديم المساعدة في مهامّ مثل الدعم الطبي واللوجستي.

وقال المسؤولون إنّ الأمر لا يعني أن القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أنّ أياً منها سيقوم بأدوار قتالية إذا ذهبوا إلى إسرائيل، لكنّ مسؤولين قالوا إنّ القرار أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على القوات فيه الاستعداد للانتشار إذا صدرت لها الأوامر.

ولدى الولايات المتحدة بالفعل حاملة طائرات في شرق البحر المتوسط وأخرى في الطريق.

وتُعَدّ وحدة المشاة البحرية 26 (MEU) جزءاً من مجموعة باتان البرمائية، وفي الأيام الأخيرة تمركزت بالقرب من الكويت كجزء من تدريب مقرر هناك، لكنها غادرت مبكراً "نتيجة للأحداث"، حسبما قالت المتحدثة باسم الوحدة أنجليكا وايت لصحيفة Marine Corps Times الأسبوع الماضي.

وذكرت CNN الجمعة أن الوحدة كانت تستعدّ لتحرك محتمل نحو إسرائيل.

والوحدة البحرية متخصصة في القيام بمهام مثل العمليات البرمائية والاستجابة للأزمات وتقديم المساعدة الإنسانية وبعض العمليات الخاصة.

وقال مسؤولون إنّ الوحدة موجودة على متن السفينة USS Bataan الموجودة حالياً في خليج عمان منذ أغسطس/آب، كجزء من محاولة لردع إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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