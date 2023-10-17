سياسة
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"يونيسف" تعلن نفاد مخزون المياه في غزة وتحذّر من انتشار أوبئة
قالت منظمة "اليونيسف" إنها بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، مشيرة إلا أن  الماء قد نفد من الأطفال والأسر في غزة، وهم الآن مُجبَرون على استخدام المياه "القذرة" من الآبار، مما يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
"يونيسف" تعلن نفاد مخزون المياه في غزة وتحذّر من انتشار أوبئة
قالت مديرة الإعلام بـ"الأونروا" جولييت توما إنه لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن "الماء نفد من الأطفال والأسر في غزة، وهم الآن مجبرون على استخدام المياه القذرة من الآبار، مما يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه".

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس مساء الاثنين: "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن بلا عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة".

وفي وقت سابق الاثنين نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقارير تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت مديرة الإعلام بـ"الأونروا" جولييت توما: "لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. لا وقود ولا طعام ولا ماء، ولا أي نوع آخر من المساعدات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني وإصابة 9938 آخرين، وفق بيانات رسمية.

فيما أسفرت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3968 وأسر نحو 200 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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