استُشهد المواطن سمير صبرة (70 عاماً) من مدينة نابلس، والطفل محمد ملحم (17عاماً) من بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 61، إضافة إلى أكثر من 1250 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية كافة، إذ قال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال يوم واحد، بينهم نواب سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، وقيادات من حركة حماس، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر النادي في بيان أن "من بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك".

من جانبها أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الثلاثاء 35 عاملاً من قطاع غزة بعد أن طردتهم إسرائيل إلى الضفة الغربية مع بدء التصعيد في القطاع. وحسب بيان الهيئة، اعتقل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بالضفة الغربية) 680 شخصاً".

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، ليُنقَل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.​​​​​​​​​​​​​​

وتعتقل إسرائيل في سجونها 6000 فلسطيني، حسب نادي الأسير.

وفي داخل الخط الأخضر اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الاثنين، المغنية والطبيبة الفلسطينية دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة شماليّ البلاد، بتهمة "التحريض ودعم فلسطين".

دعوات إلى مظاهرات

في سياق متصل، دعت حركة حماس في الضفة الغربية للمشاركة الحاشدة في فاعليات نصرة غزة في عدد من مدن الضفة الغربية، كما دعا الحراك الشبابي في محافظة نابلس إلى أوسع مشاركة في المسيرة الحاشدة دعماً لغزة وأهلها وإسناداً لمقاومتها، الثلاثاء بعد صلاة العشاء من مسجد النصر.

كما دعا مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت إلى المشاركة الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقرّ الصليب الأحمر في رام الله، احتجاجاً على استهداف الاحتلال الطواقم الطبية، والتجمع على دوار المنارة الثلاثاء، بالتزامن مع نداء وجهته فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة طولكرم للمشاركة الفاعلة في الوقفة الغاضبة تنديداً بالاعتداء على غزة.

وأطلق نشطاء وحراكات شبابية في الضفة الغربية دعوات للنزول للشارع في كل مدن الضفة منتصف الليلة والتوجه إلى نقاط التماسّ، نصرة لغزة وإرباكاً ليليّاً للاحتلال وقواته.

وفي الخليل دعا تَجمُّع حراس الجبل إلى المشاركة بفاعليات الإرباك وإغلاق الطرق الالتفافية، كما دعت الكتلة الإسلامية طلبة جامعات الضفة إلى النفير العامّ.