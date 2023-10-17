حذر ملك الأردن عبد الله الثاني الثلاثاء، من خطر توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً إلى أن عواقبه "ستكون وخيمة على الجميع".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالعاصمة برلين، في إطار جولة أوروبية يُجرِيها العاهل الأردني.

وقال الملك عبد الله: "نجتمع اليوم في أوقات صعبة للغاية؛ لقد فقدنا آلافاً من أرواح المدنيين الأبرياء من فلسطينيين وإسرائيليين".

ودعا العاهل الأردني الجميع إلى الوقوف مع ضحايا العنف بغضّ النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم.

وتابع: "نُدين قتل المدنيين من كلا الجانبين، وعلى العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلاً".

ونبّه لأن المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية "تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار".

وشدّد على أن خطر توسع الحرب حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الطريق إلى الأمام يتطلب حلولاً سياسية لا أمنية فقط".

تأتي زيارة ملك الأردن لبرلين في ثالثة محطات جولة أوروبية بدأها السبت، تشمل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بهدف "حشد موقف دولي" لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الحادي عشر تكثّف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، ما أسفر حتى مساء الاثنين عن سقوط 2880 شهيداً وقرابة 10 آلاف جريح، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والوقود والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".