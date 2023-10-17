سياسة
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وصفوا عمليتها بـ"صباح الأمل".. BBC تحقِّق مع صحفيين لدعمهم حماس
أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحقيقاً "عاجلاً" مع بعض صحفييها الذين يعملون في خدمتها الناطقة بالعربية بعد أن بدا أنهم يدعمون حركة حماس ووصفوا العمليات على إسرائيل بأنها "صباح الأمل".
وصفوا عمليتها بـ"صباح الأمل".. BBC تحقِّق مع صحفيين لدعمهم حماس
ذكر التقرير أن بعض المنشورات على منصة إكس حاز إعجاب الصحفيين. / صورة: Reuters
17 أكتوبر 2023

أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحقيقاً "عاجلاً" مع بعض صحفييها الذين يعملون في خدمتها الناطقة بالعربية بعد أن بدا أنهم يدعمون حركة حماس، ووصفوا العمليات ضد إسرائيل بأنها "صباح الأمل"، وفقاً لتقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

واتُّهم ستة مراسلين وصحفي حُرّ بالتحيّز ضد إسرائيل، إذ أكّدت الشركة الممولة من دافعي الضرائب بالفعل أن أحدهم لن يعمل بعد الآن في BBC.

وذكر التقرير أن بعض المنشورات على منصة "إكس" حاز إعجاب الصحفيين، بما في ذلك مقطع فيديو لجثث وأشخاص مختطفين بعنوان "لحظة فخر"، ومقطع آخر يقول إن "الصهاينة سيعيشون كلصّ مغتصِب".

واتهمت BBC سبعة صحفيين، وهُم: محمود شليب (إعلامي بارز)، وآية حسام (إعلامية إذاعية)، وسالي نبيل (مراسلة)، وسلمى خطاب (صحفية مقيمة في القاهرة)، وسناء خوري (مراسلة الشؤون الدينية مقيمة في بيروت)، وندى عبد الصمد (محررة برامج مقيمة في بيروت)، بالإضافة إلى شركة Egypt All Sports، وهي شركة يديرها عمرو فكري، المراسل الرياضي والمحلل في BBC العربية.

ووفقاً لموقع MailOnline فإنّ الصحفيين قد جرى وقفهم عن البث بسبب التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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