سياسة
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بينها تركيا.. السعودية تسهّل إجراءات منح 6 دول تأشيرتها
أعلنت وزارة السياحة السعودية تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لـ6 دول بينها تركيا، وستتيح التأشيرات للسياح من هذه الدول أداء العمرة ومختلف أنواع السياحة والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء، لكنها لا تشمل العمل بأجر.
بينها تركيا.. السعودية تسهّل إجراءات منح 6 دول تأشيرتها
وزير الثقافة والسياحة التركي ونظيره السعودي أكدا سابقاً تعزيز التعاون السياحي بين البلدين. / صورة: الصفحة الرسمية لوزير الثقافة والسياحة التركي
17 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة السياحة السعودية، الثلاثاء، إجراءات جديدة تسهل بموجبها منح 6 دول بينها تركيا تأشيرات الدخول إلى المملكة، ضمن جهودها لتعزيز صناعة الضيافة لمرافق السعودية السياحية.

وذكرت الوزارة في تغريدة على منصة إكس أن المملكة وسّعت منح ست دول تأشيرات الزيارة وتيسير إجراءات إصدارها إلكترونياً أو عند منافذ المملكة.

والدول الست هي تركيا وبنما وسيشل وموريشيوس وتايلاند وسانت كيتس ونيفيس.

وسيتمكن سياح هذه الدول من طلب التأشيرة إلكترونياً أو عند وصول منافذ المملكة.

وستتيح التأشيرات لسياح هذه الدول أداء العمرة ومختلف أنواع السياحة التي تقدمها المملكة والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء، لكنها لا تشمل العمل بأجر.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت السلطات السعودية البدء التدريجي في اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة، من بينها 4 دول عربية.

والدول هي: تركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب وتايلند وفيتنام وسريلانكا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) إلكترونياً للقادمين جواً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفاعليات السياحية. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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