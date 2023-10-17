أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب الثلاثاء، قال فيدان: "نعمل على مسارين، أولهما وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والمسار الآخر يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونُجري اتصالات مكثفة بالمنطقة".

وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل بكل طاقتها لمنع انتشار الحرب إلى بلدان أخرى، وأعلن أن تركيا "تقف مع لبنان في ما يتعلق بعدم حصول أي استقرار في هذا البلد".

كما أفاد فيدان بأن بلاده تعمل على عدم توسُّع النزاع وانتقاله إلى بلدان أخرى قائلاً: "نعمل على عدم انتشار الحرب في لبنان ومصر والأردن، ونتعاون مع القاهرة بشكل وثيق في ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف الوزير أن "تركيا دولة قوية وذات خبرة ولها ماضٍ تاريخي، فنأمل الالتفات إلى تحذيراتنا".

وأوضح فيدان أن أنقرة ترى "أنّ القوى المهيمنة بقوة إعلامها أنْسَت العالم منذ فترة طويلة طبيعة المشكلة بين إسرائيل وفلسطين، وحان وقت وضع حد لذلك".

وقال: "حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

بدوره أكّد وزير الخارجية اللبناني رغبة بلاده "في الحفاظ على الهدوء والاستقرار"، مضيفاً أنه "على إسرائيل وقف الاستفزازات على الحدود اللبنانية ووقف قصف القرى والبلدات واستهداف الصحفيين".

ووصف الوزير استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة بأنه "حقد أعمى"، مشيراً أنه قد يؤدي إلى "عواقب لا تُحمد عُقباها على الشعوب والدول بالمنطقة وعلى المصالح الدولية".

وطالب بوحبيب دول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، "بتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل".

والثلاثاء وصل فيدان إلى لبنان في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره عبد الله بو حبيب.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006، شُدّد إلى أقصى الدرجات مع الحرب الحالية.​​​​​​​