سياسة
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مدريد: حل الدولتين سبيل إنهاء الصراع.. ونرفض ادّعاء تل أبيب بالانحياز لحماس
أكدت الحكومة الإسبانية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لحل الصراع العربي-الإسرائيلي، مشددة على ضرورة منع انتشار الصراع على المستوى الإقليمي، فيما رفضت وزارة الخارجية بيان سفارة إسرائيل في مدريد حول انحياز بعض المسؤولين لحماس.
مدريد: حل الدولتين سبيل إنهاء الصراع.. ونرفض ادّعاء تل أبيب بالانحياز لحماس
رفضت وزارة الخارجية الإسبانية تصريحات سفارة إسرائيل في مدريد، مؤكدة موقفها من استهداف المدنيين. / صورة: AFP
17 أكتوبر 2023

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وحثّ سانشيز على بذل الجهود لمنع انتشار الصراع في مناطق أخرى، حسب وكالة أوروبا برس الإسبانية.

وأضاف سانشيز: "بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس، فإن المصالحة هي السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع"، حسب الوكالة.

وشدد على "ضرورة توجيه الجهود نحو منع انتشار الصراع على المستوى الإقليمي، وتحقيق حل سلمي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

واختتم سانشيز حديثه قائلاً إنه "ينبغي تحقيق حل الدولتين لإنهاء الصراع بشكل سلمي".

وفي السياق نفسه انتقدت وزارة الخارجية الإسبانية بياناً للسفارة الإسرائيلية في مدريد انتقد تصريحات وزراء في الحكومة الإسبانية طالبت إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في غزة.

ودعت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووصفت وزارة الخارجية الإسبانية بيان السفارة بأنه "أكاذيب"، وأضافت: "يمكن لأي زعيم سياسي أن يعبّر بحرّية عن مواقفه باعتباره ممثلاً لحزب سياسي في دولة ديمقراطية كاملة مثل إسبانيا".

وفي تعليق على منصة إكس رداً على بيان السفارة، قالت بيلارا أمس الاثنين "إنّ التنديد بهذه الإبادة الجماعية لا يعني "الانحياز لحماس، بل هو التزام ديمقراطي".

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 وإصابة 10950 فلسطينياً، وفق بيانات رسمية.

وقد أسفرت عملية "طوفان القدس" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي بينهم جنود وضباط بالجيش، وإصابة 3968، وأسْر نحو 199 آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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