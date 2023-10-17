قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الثلاثاء، إن الدول التي تتحدث باستمرار عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لا تتحدث عن "الحق في الحياة" لنساء وأطفال غزة.

وأضاف جليك في سلسلة منشورات على منصة إكس، "إنهم (هذه الدول) يلتزمون الصمت إزاء المذبحة التي يتعرض لها سكان غزة، إن حق أي دولة في الدفاع عن نفسها لا يمكن أن يعني الاستهداف الشامل للسكان والأبرياء".

وأفاد جليك بأن "استهداف السكان بشكل جماعي هو جريمة ضد الإنسانية"، مؤكداً أن "مفهوم العقاب الجماعي لسكان غزة يعتبر جريمة".

وأشار المسؤول التركي إلى العملية البرية الإسرائيلية لدخول غزة، التي من المتوقع أن تحدث الأيام المقبلة، قائلاً: "إن العملية البرية ضد غزة ستؤدي إلى كارثة وعار للإنسانية.. وستؤدي إلى مقتل الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء".

وقال: "وفي حين ينبغي معارضة ذلك باسم الإنسانية والقانون، فإن بعض الناس يتابعون كيف ستتشكل معادلة القوة في المنطقة بهذه الطريقة.. هؤلاء هم الذين يجعلون حياة النساء والأطفال الأبرياء ضحايا لقوتهم القذرة".

كما استنكر جليك فقدان المدنيين لحياتهم جراء قصف الاحتلال قائلاً: "إن ضحايا الظلم والحروب بالوكالة هم دائماً الأبرياء".

وأضاف: "لا بدّ من انتهاء هذا القصف والحصار اللاإنساني ضد سكان غزة.. على الجميع أن يبادر بتحمل المسؤولية من أجل حل وسلام عادلين".

وأردف في هذ الصدد "إن إرسال حاملات الطائرات والسفن الحربية إلى المنطقة والإدلاء بتصريحات تهديدية بشكل يومي ليس تحمّلاً للمسؤولية والسلام، بل يثير صراعات جديدة".

ولليوم العاشر تستهدف الطائرات الإسرائيلية في قصفها على غزة المباني السكنية والمرافق، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية.