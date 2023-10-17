أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الخدمات الطبية في قطاع غزة تعرضت لـ42 استهداف من الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفاد متحدث المنظمة طارق ياشاريفيتش بأنّ الوضع الصحي بغزة مقلق، مضيفاً: "المستشفيات ما زالت تستقبل المرضى وقدرتها الاستيعابية ممتلئة".

وأشار ياشاريفيتش إلى استنفاد مخزون الأدوية الذي كان في غزة قبل اندلاع الحرب، وإلى قرب انتهاء كميات الوقود في قطاع غزة.

وسلط الضوء على مسألة عدم قدرة المنظمة على إيصال المساعدات لغزة، مبيناً وجود 80 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية للأمراض المزمنة في معبر رفح.

مستشفى الصداقة التركي مهدّد بالتوقف

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن أجزاء كبيرة من خدمات مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني "توقفت عن العمل نتيجة نقص الوقود".

جاء ذلك في بيان مقتضب عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، نقلاً عن مدير المستشفى صبحي سكيك، اطلعت عليه الأناضول.

وقال سكيك إن "أجزاء كبيرة من خدمات مستشفى الصداقة التركي، المستشفى الوحيد للأورام في قطاع غزة، توقفت عن العمل نتيجة نقص الوقود".

وأوضح أن "الجزء المتبقي (من الخدمات) سيتوقف خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات".

خروج مستشفى الكرامة عن الخدمة

كما قالت الوزارة إن مستشفى الكرامة شمال القطاع خرج عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن "أضراراً بالغة لحقت بمستشفى الكرامة في غزة أدت لخروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه".​​​​​​​

ولفت القدرة إلى أن "أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي (جنوب) والمستشفى الميداني الإماراتي (داخل الألماني/جنوب) تضررا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي".

نقص الوقود يهدد بكارثة إنسانية

من جانبه حذر مسؤول حكومي في القطاع، من كارثة إنسانية متوقعة قريباً، بسبب نقص الوقود وقرب نفاده جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المكثف.

وقال المسؤول بالإعلام الحكومي سلامة معروف : "بات مخزون الوقود اليوم على وشك النفاد جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يهدد بانهيار وشيك في النظام الصحي".

وأضاف معروف: "نفاد الوقود يعني حكماً بالإعدام على المرضى والمصابين والأطفال الخدج في المستشفيات لعدم قدرتها على العمل من دون كهرباء".

وتابع: "تعتمد البلديات على الوقود في ضخ المياه وترحيل النفايات ومياه الصرف الصحي، ونفاده يحول قطاع غزة إلى مكرهة صحية تهدد ساكنيه، ويهدّد قدرتها (البلديات) على تزويد السكان بمياه الشرب".

ووصف المسؤول الحكومي الوضع في قطاع غزة بأنه "نكبة إنسانية أمام عدسات الكاميرا.. نناشد بتدخل عربي ودولي لفتح معبر رفح لتزويد غزة بالوقود والمساعدات الطبية والمياه والغذاء".

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القد س الشرقية المحتلة".

وبعد يومين من إطلاق حربها المستمرة على غزة، أغلقت السلطات الإسرائيلية خطوط المياه وفصلت خطوط الكهرباء عن القطاع الذي يعاني سكانه أزمة كبيرة في ظل نقص الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات بلديات المدينة من "حالة عطش".