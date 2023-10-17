شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، على أهمية الحوار لتأسيس السلام والهدوء والأمن في منطقة البلقان.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكوسوفي إيغوب مقدونشي، في بريشتينا، قال الوزير التركي "أكدنا أننا نعلق أهمية كبيرة على السلام والهدوء والأمن في منطقة البلقان، وخاصة كوسوفو".

وأضاف: "في هذا السياق، فإن الحل الوحيد والطريق لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو الحوار، وجددنا التأكيد أننا سننفذ مهامنا بحياد وشفافية ضمن قيادة قوة السلام في كوسوفو".

والثلاثاء الماضي، تولت تركيا، قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في كوسوفو "كفور/ KFOR" لمدة عام واحد.

الوزير التركي أعرب أيضاً عن ارتياحه لوجوده في كوسوفو التي وصفها بأنها "الصديقة والحليفة"، مشيراً إلى أن علاقات تركيا معها، "مستمرة بسرعة وثبات في كل المجالات على أساس العلاقات التاريخية والثقافية عميقة الجذور".

ولفت غولر إلى أن "الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى مع كوسوفو تعزز أواصر الأخوّة بين البلدين، وتسهم في العلاقات الثنائية، وتزيد من تعميق الشراكة الاستراتيجية".

وأكمل: "ندعم سيادة كوسوفو الصديقة والشقيقة ووحدة أراضيها، وتكاملها مع المؤسسات الأوروبية الأطلسية، وعضوية المنظمات الدولية".

وفيما يخص المشاورات التي أجراها، أضاف غولر: "عقدنا اجتماعاً شاملاً وإيجابياً ومفيداً وبناءً للغاية في كوسوفو، وأكدنا أننا نولي أهمية كبيرة للسلام والهدوء والأمن في منطقة البلقان".

وشدد على أن "التعاون بين تركيا وكوسوفو في مجالات التدريب العسكري والدفاع والأمن والصناعات الدفاعية يتحسن يوماً بعد يوم".

وأردف: "الخطوات الملموسة التي اتخذتها كوسوفو وستتخذها فيما يتعلق بتنظيم غولن الإرهابي، الذي يشكل خطراً عليها أيضاً، ستزيد التعاون والصداقة بين البلدين".

وختم الوزير التركي بقوله: "أعتقد من كل قلبي أن العلاقات والتعاون مع كوسوفو سوف تتطور بشكل أكبر في جميع المجالات في الفترة المقبلة".

وتضم قوة السلام التي بدأت مهمتها في كوسوفو يوم 12 يونيو/حزيران 1999 بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي، أكثر من 4500 عسكري من 27 دولة، بينها 21 دولة في الناتو و6 من خارج الحلف.