سياسة
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لبنان: الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي قصف الحدود في القطاع الشرقي من جنوب البلاد، وألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام.
لبنان: الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون جنوب لبنان / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، "بقنابل فوسفورية" سهل مرجعيون على حدود لبنان الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن "جيش العدو الإسرائيلي قصف الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب، وألقى قنابل على تلة حمامص والوزاني".

وأوضحت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي "ألقى قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون-الخيام".

كان حزب الله اللبناني، أعلن أمس الاثنين، في بيان استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوب لبنان هي: موقع مسكاف عام وخربة المنارة وهرمون وموقع ريشا وموقع رامية، مسجلة إصابات مؤكدة (دون ذكر مزيد من التفاصيل)".

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "نيراناً أطلقت على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف: "رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصدر إطلاق النيران داخل الأراضي اللبنانية"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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