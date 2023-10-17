سياسة
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أرباش: السبيل الوحيد للسلام في المنطقة هو انسحاب المحتلين من فلسطين
قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش إن القدس والمسجد الأقصى تحولا إلى مسرح لإحدى أكبر المآسي في تاريخ الإنسانية، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتأسيس السلام في المنطقة، هو انسحاب "المحتلين" من أراضي فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني بأكمله حريتهم.
أرباش: السبيل الوحيد للسلام في المنطقة هو انسحاب المحتلين من فلسطين
أرباش: القدس والمسجد الأقصى يشهدان إحدى أكبر مآسي التاريخ / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

أكد رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أن السبيل الوحيد لتأسيس السلام والاستقرار في المنطقة، هو انسحاب "المحتلين" من أراضي فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني بأكمله حريتهم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أرباش، إن القدس والمسجد الأقصى تحولا إلى مسرح لإحدى أكبر المآسي في تاريخ الإنسانية.

وأضاف أرباش أنهم يتابعون بـ"قلق وحزن بالغين" ما يجري حالياً في فلسطين، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح أن مقدسات الإسلام وفي مقدمتها "المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين والقدس التي كانت مدينة السلام لعصور طويلة، تتعرض لاعتداءات غادرة".

وأردف: "نحن بدورنا وكما هو دوماً نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ونساند كفاح نيل المسجد الأقصى حريته".

وشدد على أن العالم الإسلامي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة من أجل إحلال السلام والاستقرار في "جغرافيا الأمة بأكملها" وفي مقدمتها فلسطين.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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