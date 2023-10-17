وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الممارسات الإسرائيلية للضغط على المدنيين في قطاع غزة من أجل النزوح بأنها قد ترقى لأن تكون "انتهاكاً للقانون الدولي وإجباراً للمدنيين على النزوح القسري".

وأوضحت شامداساني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء أن 4 آلاف و200 شخص من الفلسطينيين والإسرائيليين قُتلوا خلال 10 أيام من التوتر بين الطرفين، فضلاً عن اضطرار أكثر من مليون شخص إلى النزوح من أماكنهم.

ولفتت إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال وأيضاً 11 صحفياً فلسطينياً و28 عاملاً في القطاع الصحي و14 من موظفي الأمم المتحدة.

وكشفت عن تلقيهم تقارير "مرعبة" عن استهداف إسرائيل لمدنيين في أثناء نزوحهم للمناطق الجنوبية من غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من دعوات أممية وحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لفتح ممرات إنسانية فإنّ حصاراً إسرائيلياً مطبقاً، يحول دون دخول الأدوية والمواد الإغاثية والوقود وفي ظل شحّ بالمياه، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى.