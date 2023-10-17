سياسة
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الأمم المتحدة: مطالبات إسرائيل المدنيين بالنزوح انتهاك للقانون الدولي
اعتبرت الأمم المتحدة الممارسات التي تنتهجها إسرائيل للضغط على المدنيين بغزة كي ينزحوا انتهاكاً للقانون الدولي. واستنكرت استهداف المدنيين في أثناء نزوحهم للمناطق الجنوبية من القطاع.
الأمم المتحدة: مطالبات إسرائيل المدنيين بالنزوح انتهاك للقانون الدولي
الأمم المتحدة: ضغط إسرائيل على المدنيين لينزحوا “انتهاك” للقانون الدولي / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الممارسات الإسرائيلية للضغط على المدنيين في قطاع غزة من أجل النزوح بأنها قد ترقى لأن تكون "انتهاكاً للقانون الدولي وإجباراً للمدنيين على النزوح القسري".

وأوضحت شامداساني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء أن 4 آلاف و200 شخص من الفلسطينيين والإسرائيليين قُتلوا خلال 10 أيام من التوتر بين الطرفين، فضلاً عن اضطرار أكثر من مليون شخص إلى النزوح من أماكنهم.

ولفتت إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال وأيضاً 11 صحفياً فلسطينياً و28 عاملاً في القطاع الصحي و14 من موظفي الأمم المتحدة.

وكشفت عن تلقيهم تقارير "مرعبة" عن استهداف إسرائيل لمدنيين في أثناء نزوحهم للمناطق الجنوبية من غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من دعوات أممية وحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لفتح ممرات إنسانية فإنّ حصاراً إسرائيلياً مطبقاً، يحول دون دخول الأدوية والمواد الإغاثية والوقود وفي ظل شحّ بالمياه، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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