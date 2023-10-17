سياسة
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بعد مقتل مصورها بلبنان.. رويترز تدعو إسرائيل إلى تحقيق "سريع وشفاف"
دعت وكالة رويترز إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في ضربة صاروخية عند الحدود، أسفرت عن مقتل أحد صحافييها وإصابة مراسلين آخرين في لبنان الأسبوع الماضي.
بعد مقتل مصورها بلبنان.. رويترز تدعو إسرائيل إلى تحقيق "سريع وشفاف"
جانب من تشييع مُصور برويترز قُتل في قصف إسرائيلي في لبنان-أرشيفية / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

دعت وكالة رويترز إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في هجوم صاروخي أسفر عن مقتل مصورها عصام عبد الله، وإصابة صحفيين آخرين في لبنان الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة تحرير رويترز أليساندرا غالوني في مقطع مصور نُشر الثلاثاء، "أكرر دعوتي للسلطات الإسرائيلية التي قالت إنها تحقق لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في ما حدث".

وأضافت: "أعني بالشفافية إجراء تحقيق يتضمن أدلة وتفسيرات واضحة".

وأفادت أنها "طلبت أيضاً من لبنان الذي قال إنه جمع أدلة حول الهجوم، وأي سلطة أخرى لديها معلومات، أن تقدمها".

وحثت غالوني "جميع أطراف النزاع على احترام وسائل الإعلام والعمل معها لضمان سلامة الصحفيين".​​​​​​​

وشُيّع، السبت، جثمان المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله، الذي قُتل الجمعة، في قصف إسرائيلي على بلدة "علما الشعب" جنوبي لبنان، في أثناء تغطية الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

والجمعة، قُتل المصور عبد الله، وأصيب الصحفيان من فريق قناة "الجزيرة" القطرية كارمن جوخدار وإيلي براخيا، وثلاثة آخرون من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتهم، وفق مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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