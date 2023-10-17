ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 302 منذ بداية الحرب مع فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونشر الجيش على موقعه الإلكتروني، مساء الثلاثاء، أسماء ثلاثة قتلى جدد من جنوده سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في منطقة "غلاف غزة".

ومن بين القتلى الـ3، الرائد (احتياط) أوفير ليبشتاين (50 عاماً)، رئيس مجلس شعار هنيغف" الاستيطاني.

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 302، بعدما وصلت آخر حصيلة معلنة أمس الاثنين إلى 299.

وبالموازاة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء، ارتفاع عدد الجرحى من مواطنيها منذ بدء المواجهة العسكرية مع الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 4475.

وأوضحت في بيان أن بين المصابين 26 بحالة حرجة، و302 خطيرة، و725 متوسطة والباقون بحالة طفيفة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات بلغ الأربعاء، 332، بينهم 61 بحالة خطيرة، و167 متوسطة و105 طفيفة".

وكانت آخر حصيلة للجرحى أعلنت عنها إسرائيل الثلاثاء، بواقع 4229 حالة، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية منذ أيام مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي منذ بداية الحرب.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.​​​​​​​