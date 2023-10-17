سياسة
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الأمم المتحدة تحذر من أن إمدادات الغذاء في غزة على وشك النفاد
أكدت الأمم المتحدة أن إمدادات الغذاء في غزة على وشك النفاد، ودعت إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيرة إلى أن المساعدات الدولية تقترب من الحدود بين مصر وغزة.
الأمم المتحدة تحذر من أن إمدادات الغذاء في غزة على وشك النفاد
الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء في غزة على وشك النفاد / صورة: AA
17 أكتوبر 2023

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكر البرنامج في بيان الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية الدولية تقترب من الحدود بين مصر وغزة، وأن "مئات الآلاف من الأشخاص الفارين من العنف في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية".

وكشف أن الإمدادات الغذائية الحالية التابعة للبرنامج "قريبة من حدود غزة وتكفي 244 ألف شخص".

وأكد صعوبة الأوضاع في غزة وأن إمدادات الغذاء فيها على وشك النفاد، مضيفاً: "المزيد من الناس يقتربون من الجوع كل يوم".

وكان مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري، أعلن في وقت سابق، اعتزامه إيجاد عملية إغاثة إنسانية لقطاع غزة، وتأمين إيصالها بشكل عاجل.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاقه "ممراً جوياً إنسانياً عبر مصر لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة" إلى قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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