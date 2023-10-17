توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مساء الثلاثاء، بقصف مستشفى المعمداني، وراح ضحيته ما لا يقل عن 500 شهيد، وفقاً لوزارة الصحة بغزة.

أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وقالت في البيان، إنها "تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

واعتبرت مصر "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية".

وعبرت قطر، عبر بيان، عن إدانتها لقصف المستشفى، وقالت إنه "مجزرة وحشية وتعدٍّ على القانون الدولي".

وأعربت المملكة الأردنية عن إدانتها بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وطالبت الخارجية الأردنية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب "المستعرة" على غزة فوراً.

كما أدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، استهداف مستشفى المعمداني، واعتبرها "جريمة وحشية" واستنكر "هذا الجرم" الذي فاق كل الحدود.

واستنكر رئيس البرلمان اللبناني "آلة الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف البشرية والإنسانية".

ومن جانبه كتب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط منشوراً عن قصف مستشفى المعمداني بغزة، قال فيه: "أي عقل من جهنم" ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل ولا بد للغرب أن يوقف هذه "المأساة فوراً".

ردود فعل دولية

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية".

كما عبرت الخارجية التركية عن إدانتها للمجزرة، واعتبرتها هجوماً وحشياً أودى بحياة مئات الفلسطينيين.

ووصفت إيران هجوم إسرائيل "الخسيس" على مستشفى في غزة بـ"جريمة حرب همجية"، وفقاً لوسائل إعلام رسمية,

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن استنكارها الشديد لهجوم إسرائيل على المستشفى.

وأدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.

وعلّق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على قصف إسرائيل للمستشفى : "ثمة عدد كبير جداً من القتلى، إنه يظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك".

مجزرة المعمداني

كان متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أعلن مساء الثلاثاء، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة في أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".

ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.