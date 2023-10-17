قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قصف مستشفى يضم نساء وأطفالاً ومدنيين أبرياء هو "أحدث الأمثلة على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية"، وذلم في تعليقه على قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأضاف أردوغان عبر حسابه في منصة X "أدعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".

من جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن "قصف المستشفيات جريمة كبرى"

وأضاف ألطون الثلاثاء عبر حسابه على منصة X "ذبح الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الطبية هو ببساطة أمر يتجاوز الحدود، كما أن استهداف المدنيين هو استخدام لأساليب إرهابية بكل وضوح وبساطة".

وتابع: "لقد عانى المدنيون الأبرياء بالآلاف أكثر من اللازم، ويجب أن يتوقف ذلك".

وأشار ألطون إلى ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن على العالم كله أن يجتمع لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.

وأضاف: "يجب أن يتوقف ترهيب الشعب الفلسطيني من خلال الخوف والمجاعة والقنابل، يجب أن يتوقف العنف ضد المرضى وكبار السن، قصف غزة يجب أن يتوقف، ويجب على العالم أن يستيقظ ويوقف إراقة الدماء هذه".

ومساء الثلاثاء أعلن تلفزيون "فلسطين" الحكومي، أن مئات الفلسطينيين وقعوا بين شهيد ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط مدينة غزة.

بينما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة أن ما يزيد على 500 ضحية سقطوا في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني.