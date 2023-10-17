سياسة
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مظاهرات وحداد ودعوات للإضراب بالضفة تنديداً بـ"مجزرة المعمداني"
نددت السلطة الفلسطينية والأحزاب والنقابات في الضفة الغربية بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها المستشفى الأهلي المعمداني بغزة والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 500 شهيد وجريح.
مظاهرات وحداد ودعوات للإضراب بالضفة تنديداً بـ"مجزرة المعمداني"
مظاهرات واسعة تخرج في الضفة الغربية تنديداً بالمجزرة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة / صورة: Reuters
17 أكتوبر 2023

أدانت الرئاسة الفلسطينية وأوساط حزبية ارتكاب إسرائيل مجزرة بالمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، الثلاثاء، التي راح ضحيتها مئات الشهداء، وأعلن الرئيس محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام، وسط دعوات إلى الإضراب والخروج في مسيرات وسط المدن.

وأعرب متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة عن إدانته "بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكر أن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أياً من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

وطالب بـ"التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، التي أصبح واضحاً للعالم أجمع أن الأغلبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء".

وأكد أن "ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

من جانبه أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد العام لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء شعبنا"، بحسب الوكالة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان، إن "مجزرة المستشفى المعمداني جريمة مروعة في حرب الإبادة الجماعية، وذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والشيوخ".

وطالب اشتية مجلس الأمن الدولي بـ"وقف الحرب المروعة التي بلغت ذروة دموية في يومها الحادي عشر (الثلاثاء)".

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية، عبر بيان، الشعب الفلسطيني لـ"الخروج إلى مراكز المدن للتعبير عن الرفض المطلق لاستمرار مجازر الاحتلال ضد شعبنا والمجزرة البشعة".

وأضافت أن "الاحتلال يرتكب جريمته في ظل دعم وشراكة أمريكية وصمت وشراكة دولية، ليرتقي مئات من الشهداء والجرحى المدنيين في قصف احتلالي مجرم يحاول تمرير مخططاته الهادفة لتهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود والمقاومة".

ودعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وحركة "فتح"، عبر بيانين، إلى "تعليق الدوام في جميع مدارس الوطن ومديريات التربية والتعليم والوزارة غداً الأربعاء".

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح صحفي، على أن "مجزرة المعمدانية لا يحتملها عقل بشري ولا أخلاق أمم".

ووصف ما يجري بأنه "إبادة جماعية"، مطالباً "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة"، ومؤكداً أنه "لم يعد مقبولاً الصمت والتحيز".

كان متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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