أدانت دول ومنظمات عربية ودولية بشدة، مساء الثلاثاء، قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما خلّف أكثر من 500 شهيد، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

إلغاء قمة عمان

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه "بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان (بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن)".

وأشار إلى أن القرار "جاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جرّاء هذا القصف".

إدانات عربية

وقالت الخارجية السعودية إنها "تُدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون".

وواصفةً قصف المستشفى بأنه "مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل"، قالت الخارجية القطرية إنه "تَعَدٍّ سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني".

ومشددةً على أن ما حدث "جريمة حرب"، أعربت الخارجية العمانية عن استنكارها وإدانتها استهداف المستشفى المعمداني.

من جهتها قالت الخارجية المصرية إنها "تُدين القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، وشددت على أن "القصف المتعمّد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية".

وأدانت الأردن في بيان لخارجيتها بـ"أشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني"، مؤكدة "ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فوراً".

كما أدانت الرئاسة الجزائرية "الهجوم المتعمد على المستشفى في غزة من قِبل قوات الاحتلال".

وفي ليبيا قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّ استهداف المستشفى "جريمة وحشية"، واعتبرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "إبادة جماعية"، وفق بيانين منفصلين.

وأدان المغرب في بيان للخارجية القصف الإسرائيلي للمستشفى، مطالباً بحماية المدنيين من قِبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وقد دعت الحكومة الموريتانية في بيان إلى "الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، معلنة "الحداد الوطني على أرواح شهداء مجزرة المستشفى الأهلي في غزة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام".

واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان للرئاسة أن "الصهاينة ارتكبوا مذابح ومجازر وفي كل مجزرة يقدمون أنفسهم ضحايا".

ومندداً بـ"الضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق"، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سقوط "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي".

وفي حين دعت الإمارات ومعها روسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب قصف المستشفى، أدانت الخارجية الإماراتية "الهجوم الإسرائيلي" على المستشفى، معبّرة "عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح".

وفي المنامة أعربت الخارجية البحرينية عن "إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي" للمستشفى، معبّرة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأُسَر وذوي الضحايا".

من جانبها أدانت الخارجية الكويتية "القصف الوحشي" للمستشفى في غزة "من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرةً ما حدث "خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية وأوساط حزبية ونقابية المجزرة، وأعلن الرئيس محمود عباس الحِدَاد وتنكيس الأعلام، وسط دعوات للإضراب والخروج في مسيرات وسط المدن.

وقالت المجموعة العربية بالأمم المتحدة: "يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بوقف تلك الحرب، وينبغي تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجريمة ومحاسبة كل من ساهم في تنفيذها".

كما أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف متسائلاً: "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟!".

وأضاف: "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب، ولن يفلت المجرمون بأفعالهم، ولا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة، وفوراً".

من جهته ندّد مجلس التعاون الخليجي بـ"القصف الوحشي" على المستشفى، معتبراً أنّ ما جرى "دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة".

وصفت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإسرائيلي على المستشفى بـ"إرهاب دولة منظم وجريمة حرب".

وأعربت المنظمة في بيان، مساء الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة "للمجزرة الناجمة عن استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي المعمداني".

وأكدت المنظمة أن استهداف المستشفى هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل عام، مطالبة المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

إدانات دولية

على الصعيد الدولي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر الأربعاء، إنه وجَّه فريقه الخاص بجمع المعلومات حول ملابسات القصف، مضيفاً: "أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف في منشور على منصة إكس: "حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وسنعمل مع حلفائنا لمعرفة ما حدث ولحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تمنح إسرائيل أنظمة أمنية للقضاء على حماس، "لكن هذا لا يعني قتل المدنيين الأبرياء".

وفي تركيا دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.

أما الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فقال إن نيران القنابل الأمريكية-الإسرائيلية التي أُلقيَت على الجرحى في مستشفى المعمداني بغزة "ستبتلع الصهاينة قريباً"، معلناً حداداً وطنياً الأربعاء في إيران.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدةٍ الهجوم الإسرائيلي، وقال في منشور له عبر على منصة إكس: "أشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى في غزة اليوم، وهو ما أُدينه بشدة".

وأضاف: "قلبي مع عائلات الضحايا".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدان الهجوم على المستشفى في غزة، مضيفاً عبر منصة إكس: "لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم على مستشفى. لا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين".

وشدد ماكرون على ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن الهجوم، داعياً إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة.

كما أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشدةٍ الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم على لسان ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي بضرورة أن تكون حماية المدنيين "أولوية مطلقة" في النزاعات.

وأضاف عبر منصة إكس: "أشعر بالهلع والألم لمقتل مئات الضحايا في المستشفى الأهلي بغزة".

وأدانت الخارجية الباكستانية بشدةٍ الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، واعتبرته أمراً غير إنساني ولا يمكن تبريره.

من جهته قال ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنّ روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بعد الضربة الجوية الإسرائيلية لمستشفى في غزة.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السياسات الأمريكية في معرض تعليقها على الهجوم الإسرائيلي.

وقالت في منشور على منصة إكس: "أتابع الأخبار الواردة من الشرق الأوسط برعب، وأتذكر الفرضية التي عبّر عنها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مرات عديدة، وهي أن العالم أصبح أكثر أماناً بفضل السياسة الأمريكية. والآن نرى جميعاً مدى ذلك الأمان".

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الأخبار الواردة عن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني كارثية، وقال إنه "أمر فظيع وغير مقبول".

أما بريطانيا فقد قالت وزارة الخارجية فيها إنها تراقب التقارير التي تتحدث عن "غارة واضحة للعيان" استهدفت مستشفى في غزة.

كما أدانت إسبانيا الهجوم الإسرائيلي ووصفته بـ "المذبحة"، وقال بيان لخارجيتها: "نُدين المجزرة الرهيبة التي وقعت في المستشفى الأهلي في غزة. ونقف متضامنين مع الضحايا المدنيين الأبرياء. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي".

وفي السياق أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنه لا ينبغي استهداف المدنيين والمستشفيات في النزاعات.

وقالت الوزارة في بيان: "لقد صُدمنا بشدة من نبأ مقتل المئات من الأشخاص في المستشفى الأهلي المعمداني بغزة".

وقال المستشار الألماني شولتز: "روّعَتنا صور الانفجار في المستشفى الأهلي المعمداني، أُصيبَ مدنيون أبرياء وقُتلوا. يتعيّن إجراء تحقيق شامل في ما حدث".

بدوره أعرب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل عن إدانته الشديدة لاستهداف المستشفى، مضيفاً: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الهجمات التي تنتهك بشكل واضح القانون الإنساني الدولي".

وكذلك قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: "نعرب عن إدانتنا الشديدة للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. وتطالب الحكومة البوليفارية بوضع حد فوري لهذه الاعتداءات الشنيعة على حقوق الإنسان. ونطالب بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستعادة الحقوق الفلسطينية وتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ضد الإنسانية".

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال في مؤتمر صحفي إنّ قصف إسرائيل لمستشفى في غزة و"الحصار الشامل" للقطاع الفلسطيني "لا يتماشيان مع القانون الدولي".

وكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على حسابه عبر منصة إكس أن الهجوم على مستشفى غزة هو "مأساة تتكشف أمام أعيننا"، مضيفاً: "مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ".

وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي القصف الإسرائيلي، قائلاً عبر منصة إكس: قصف إسرائيل مستشفى في غزة وقتلها مئات الأشخاص يُعَدّ جريمة ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي التحرك".

وطالب فكي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ مقتل أكثر من 500 فلسطيني في المستشفى المعمداني في غزة "فظاعة تفوق الوصف".

مجزرة المعمداني

كان متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أعلن مساء الثلاثاء أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة في أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن".

ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".

ولليوم الحادي عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.