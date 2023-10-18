سياسة
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مدن تركية تنتفض تنديداً بقصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة
خرجت مظاهرات في العديد من المدن التركية، مساء الثلاثاء، منددة بالقصف الإسرائيلي لمستشفى في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.
مدن تركية تنتفض تنديداً بقصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة
مدن تركية تنتفض تنديداً بقصف إسرائيل للمستشفى المعمداني في غزة / صورة: AA
18 أكتوبر 2023

خرجت مظاهرات في العديد من المدن التركية، مساء الثلاثاء، منددة بالإجرام الإسرائيلي بعد قصف مقاتلاتها مستشفى في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتظاهر مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول تنديداً بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

كما خرجت مظاهرات في العديد من الولايات مثل قيصري وسيواس ونيغدة (وسط)، وفي الشرق في أرضروم وأرزينجان.

وفي ديار بكر والولايات المجاورة جنوب شرقي البلاد خرجت مظاهرات منددة بالجرائم والاعتداءات الإسرائيلية.

كما شهدت ولايات بوردور وإسبارطة وأنطاليا (جنوب) مظاهرات مماثلة منددة بالهجوم على المشفى في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 فلسطيني قُتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حسب مراسلي الأناضول.

وحتى من قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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