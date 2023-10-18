أدان البرلمان التركي بأشد العبارات الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معتبراً أنه جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أحزاب الكتل النيابية في البرلمان، الثلاثاء، بشأن استهداف إسرائيل للمستشفيات في غزة.

وأكد البيان متابعة التطورات في فلسطين وإسرائيل عن كثب، معرباً عن حزنه العميق من وقوع مئات الشهداء الفلسطينيين وعدد كبير من الإصابات جراء استهداف المستشفى الأهلي المعمداني.

وأضاف: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات التي تعد جريمة ضد الإنسانية".

وتابع: "نأسف لاستمرار إسرائيل في تصعيد هجماتها ضد سكان غزة، بشكل ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وندعو بالرحمة لأشقائنا الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وككتل نيابية للأحزاب والنواب ندعو برلمانات العالم إلى اتخاذ موقف ومبادرة لوقف هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.