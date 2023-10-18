سياسة
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عقب مجزرة "المعمداني".. الأردن يلغي القمة الرباعية وبايدن يتوجه إلى تل أبيب
ألغى الأردن القمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء، بين الملك عبد الله الثاني ورؤساء مصر وفلسطين والولايات المتحدة، على خلفية مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، فيما غادر الرئيس الأمريكي بايدن واشنطن متوجهاً إلى تل أبيب.
عقب مجزرة "المعمداني".. الأردن يلغي القمة الرباعية وبايدن يتوجه إلى تل أبيب
وزارة الصحة في غزة أعلنت الثلاثاء سقوط أكثر من 500 شهيد في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني / صورة: AA
18 أكتوبر 2023

قررت المملكة الأردنية مساء الثلاثاء، عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء، بين الملك عبد الله الثاني ورؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبد الفتاح السيسي، وفلسطين محمود عباس.

جاء ذلك في تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لتليفزيون "المملكة" الرسمي، عقب استهداف القوات الإسرائيلية أحد المستشفيات في قطاع غزة.

وأكّد الصفدي أن زيارة الرئيس الأمريكي، والقمة الرباعية التي كانت ستُعقَد في عمان، لن تُعقَد الآن، موضحاً أن قرار الإلغاء جاء بعد التشاور مع الأشقاء في فلسطين ومصر، وبعد الحديث مع الولايات المتحدة.

وتابع: "إذا عُقدت هذه القمة نريد أن تنتج مخرجاً واحداً لا ثاني له، هو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

واستكمل الصفدي: "بما أن ذلك لن يكون متاحاً، قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تُعقَد القمة في الوقت الذي يكون فيه قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

كان بايدن غادر واشنطن متوجهاً إلى تل أبيب، وقال البيت الأبيض إن بايدن يقدّم أحر التعازي في ضحايا الانفجار في المستشفى بغزة، مشيراً إلى أنه ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع ملك الأردن عبد الله الثاني.

وأكّد مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس بايدن يتطلع إلى التشاور شخصياً مع قادة الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية قريباً.

كان من المقرر أن تستضيف عمان القمة الرباعية الأربعاء، لبحث التطورات "الخطيرة" في قطاع غزة.

والثلاثاء أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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