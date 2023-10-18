سياسة
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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن "مجزرة المعمداني" في غزة
أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء اجتماعاً طارئاً بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن "مجزرة المعمداني" في غزة
استشهاد أكثر من 500 فلسطيني جرّاء الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة. / صورة: AFP
18 أكتوبر 2023

ينعقد الأربعاء اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ الاجتماع سيُعقد في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي لنيويورك.

كما ذكر البيان أن مشروع قرار البرازيل الذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة سيُطرح للتصويت في الجلسة التي ستكون مفتوحة.

وكانت روسيا والإمارات العربية المتحدة قد دعتا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنّ "ما يزيد على 500 فلسطيني استُشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة، أن "فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن قصف المستشفى".

والاثنين، فشل مجلس الأمن الدولي في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.

وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضواً في المجلس.

وكان القرار الروسي ينص على: "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداماً ويحظى بالاحترام الكامل".

والجمعة، اقترحت روسيا مسوّدة لمشروع القرار الداعي إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

كما أدان نص مشروع القرار العنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

ولليوم الثاني عشر على التوالي تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وحتى من قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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