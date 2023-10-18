ندد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه بقصف إسرائيل المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مشدداً على أن استهداف المؤسسات الطبية تحت أي ذريعة أمر مرفوض تماماً، وأنه من غير ممكن الصمت أمام هذا الاعتداء.

وأضاف قوجه في منشور على حسابه بمنصة إكس أنه تواصل مع أعلى المستويات في منظمة الصحة العالمية وعديد من المنظمات الدولية لبحث هذه المجزرة وتأكيد الرفض القاطع للاعتداء على المؤسسات الصحية.

وأكد قوجه أن بلاده مستعدّة لإرسال مستشفى عائم إلى المنطقة أو إنشاء مستشفيات ميدانية داخل غزة أو في نقاط قريبة من معبر رفح، ومباشرة تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين.

وتابع: "رغم كل الصعوبات الدبلوماسية فإن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأطفال والشيوخ وكل الأبرياء. ولا نسمع صوتاً غير صوت الضمير".

ولليوم الحادي عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد أن هددت باستهدافه في أكثر من مناسبة، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 500 شهيد وإصابة المئات في المستشفى الذي تحوّل إلى مأوى للنازحين من القصف الإسرائيلي.