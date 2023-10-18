أعلن حزب الله اللبناني فجر الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب الإسرائيلي مقابل عيتا الشهب جنوبيّ لبنان، مما أدى إلى مقتل وجرح أفراد طاقمها.

وقال بيان لحزب الله إن "مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي استهدفت دبابة ميركافا لجيش الاحتلال عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء في موقع ‏الراهب".

ولفت البيان إلى أنها "أُصيبت إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها".

وأمس الثلاثاء أعلنت جماعة حزب الله مقتل 5 من عناصرها جنوبيّ لبنان خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة قتلى الجماعة خلال المواجهات بعد عملية "طوفان الأقصى" إلى تسعة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ودعا حزب الله الثلاثاء الى "يوم غضب لا سابق له" الأربعاء، مطالباً الشعوب العربية بالتحرك الفوري إلى الساحات، تنديداً بقصف مستشفى في غزة.

وأضاف: "كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعُد تكفي، وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالتحرك الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كانت، وعلى المنظمات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر".

وجالت سيارات ودراجات نارية، رفع بعضها أعلام فلسطين ورايات حزب الله، أحياء عدة في بيروت ومحيطها، وتوجه مئات منهم إلى محيط السفارة الأمريكية في عوكر بعدما تجمعوا في وسط بيروت.

كذلك تظاهر مئات أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، ورمى بعضهم الحجارة على السفارة، وشهدت شوارع مدينة صيدا جنوباً مسيرات لدراجات نارية رُفعت عليها الأعلام الفلسطينية.

وعمّت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صيدا وصور مظاهر غضب، في وقت دعت فيه الفصائل الفلسطينية إلى إغلاق عامّ ويوم غضب الأربعاء.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء "يوم حداد وطني"، وقال إن "المجزرة التي استهدفت المدنيين العُزْل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة شكّلت وصمة عار في سجلّ الإنسانية".

تحذير الرعايا الأجانب

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء رعاياها بعدم السفر إلى لبنان "إلا عند الضرورة"، وجدّدت بريطانيا الاثنين دعوة مواطنيها إلى تفادي السفر غير الضروري إلى لبنان. وأعلنت أن "السفارة البريطانية سحبت مؤقتاً أفراد عائلات موظفيها".

وطلبت كندا الأحد من مواطنيها "تَجنُّب السفر غير الضروري إلى لبنان" بسبب الوضع الأمني و"تزايد خطر" اندلاع "نزاع مسلح مع إسرائيل".

وحذّرت ألمانيا مواطنيها أيضاً من السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ونصحت أستراليا مواطنيها بـ"إعادة النظر" بالسفر إلى لبنان، كما طلبت من رعاياها في لبنان النظر في ضرورة بقائهم، وعرضت إجلاء الراغبين من عائلات المسؤولين الأستراليين في لبنان.

وقصفت إسرائيل أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد أن هدّدَت باستهدافه في أكثر من مناسبة، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة مئات في المستشفى الذي تحوّل إلى مأوى للنازحين من القصف الإسرائيلي.

يأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "ردّاً على الانتهاكات بحقّ المسجد الأقصى"، وسط تحذيرات دولية من توسُّع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية في ظلّ تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.