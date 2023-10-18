يتوقع محللون في بورصة تل أبيب، أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة، بفعل تطورات الحرب على قطاع غزة، وهو قرار لم يتخذه منذ أبريل/نيسان 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

ويعقد "بنك إسرائيل" اجتماع لجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على العملة المحلية "الشيكل".

وتبلغ أسعار الفائدة على الشيكل في الوقت الحالي مستوى 4.75 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 2007، بينما تشير تقديرات محللي بورصة تل أبيب بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، توقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساس، لتستقر عند 4 بالمئة.

ويقدّر سعر صرف الدولار في إسرائيل حاليا بـ4.02 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة أمام نظيرتها الأمريكية منذ مارس/آذار لعام 2015.

شبح العملية البرية المرتقبة

ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر جميع القطاعات حالياً بسبب الحرب على غزة، وفي صدارتها الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات.

ويواصل الشيكل التدهور في مستوياته مع ترقب إعلان إسرائيلي باجتياح بري لقطاع غزة، رغم تدخل بنك إسرائيل الذي ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بالسوق المحلية للحفاظ على استقرار العملة وتلبية أي طلب متزايد على الدولار.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنَّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة جرّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.