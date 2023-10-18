حذرت الأمم المتحدة (الثلاثاء) من نفاد المواد الأساسية الضرورية للحياة من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار إسرائيل في شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.

وقالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية: "تشير التقديرات الآن إلى أن ما يصل إلى مليون شخص فرّوا من منازلهم إلى أجزاء أخرى من غزة".

وتابعت مسويا، وهي أيضاً نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال اجتماع عقده مبعوثون عرب في القطاع: "لم يعد للمدنيين مكان يذهبون إليه أو يهربون فيه من القنابل والصواريخ، ولا مكان يجدون فيه الماء أو الطعام، أو يهربون من الكارثة الإنسانية".

وأضافت أن المدنيين الفلسطينيين "يتكدسون في منطقة أصغر من أي وقت مضى"، وحثت على "وقف الأعمال العدائية لأسباب إنسانية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء: "لا يمكننا إرسال شاحنات وقوافل المساعدات الإنسانية فيما يستمر القصف".

وأضاف: "تجري مناقشات مكثفة نشارك فيها مع عدد من الأطراف لمحاولة توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية في أسرع وقت ممكن".

نصف مليون نازح

في السياق ذاته، كشف مكتب إعلام وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة عن أن مدارس الوكالة في القطاع تعج بنحو 500 ألف نازح، داعياً لإدخال المساعدات بشكل عاجل.

وحذّرت الوكالة في تقريرها الإعلامي من نفاد إمداداتها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى القطاع خلال الأيام العشرة الماضية.

وأوردت أن هناك مخاوف بشأن ارتفاع الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه، نظراً لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي، مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر عاملة في غزة، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكفي احتياطي الوقود في جميع المستشفيات في جميع أنحاء غزة لمدة 24 ساعة إضافية فقط، حسب الوكالة التي أضافت أنه من شأن توقف المولدات الاحتياطية عن العمل أن يعرّض حياة الآلاف من المرضى لخطر شديد.

وتشير تقديرات "أونروا" إلى أن مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يوجد نحو 600 ألف شخص في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح، ومن بين هؤلاء يقيم نحو 500 ألف في منشآت الوكالة.

ولليوم الثاني عشر، تستمر إسرائيل في شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وحتى من قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، أوضاعاً معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.