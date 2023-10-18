خلال تصاعد أحداث الحرب في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتهجير على يد الاحتلال الإسرائيلي، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً على منصة التواصل الاجتماعية إكس (X) -تويتر سابقاً- المملوكة من لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وذلك بسبب "انتشار معلومات مضللة من منشورات ومحتوى عنيف يوضح الصراع بين إسرائيل وحماس".

وأقدمت المفوضية الأوروبية -الذراع اليمنى والوحدة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- على تقديم طلب، الخميس الماضي، ملزماً للحصول على معلومات لتحديد ما إذا كانت منصة X تتوافق مع معايير وقواعد وسياسات الاتحاد الأوروبي من حيث المحتوى الأخلاقي وغير الضار تحت مسمى (Digital Services Act)، والذي يعني (قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي).

ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في شهر أغسطس/آب الماضي، على عددٍ من الشركات، وفي ذلك يلزم عمالقة الإنترنت بحماية المواطنين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطابات الكراهية، وباتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية.

مهلة لمنصة إكس

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أكدت شركات عالمية، لموقع (EURACTIV) المتخصص في سياسات الاتحاد الأوروبي، أنّها ستقدّم اعتراضاً لمحكمة العدل الأوروبية، ومن بين هذه الشركات أمازون المعروفة، وشركة زالاندو (Zalando SE) وهي شركة ألمانية متخصصة في الأحذية والأزياء ومنتجات التجميل، تقوم البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تأسست عام 2008، ولديها أكثر من 51 مليون مستخدم نشط في 25 سوقاً أوروبية.

في السياق ذاته، تم إعطاء إيلون ماسك مالك شركة X مهلة إلى يوم الأربعاء، للردّ على الأسئلة الأكثر إلحاحاً في الوثيقة المكونة من 40 صفحة، حتى تاريخ 31 من الشهر الجاري للطلبات الأقل إلحاحاً للحصول على المعلومات الكاملة حول ما يحصل في المنصة وتوافقه مع قانون حماية المستخدم الأوروبي (DSA).

وتأتي هذه الخطوات بعد ما عُرض على منصات التواصل الاجتماعي من محتوى عنيف و"معلومات مضلّلة" حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك لقطات من معارك أخرى، وكذلك بعض الفيديوهات المضللة المأخوذة من ألعاب فيديو.

وبعد أن استولى ماسك على منصة "X" نهاية عام 2022، وقام بتغيير اسمها واتخاذ كثير من القرارات، أهمها تخفيض فريق الإشراف على المحتوى، ذلك أدى إلى خضوعها للتدقيق، خصوصاً بعد أن وجدت دراسة للاتحاد الأوروبي أنّها كانت "اسوأ منصة أداءً لمكافحة المعلومات المضلّلة والخاطئة".

حرب تغريدات بين الاتحاد الأوروبي والمنصات

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اشتبك مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي تيري بريتون، مع إيلون ماسك خلال مكالمة عبر الإنترنت، بعد أن اتهم منصته بالسماح بانتشار المحتوى العنيف والإرهابي، إذ أرسل بريتون رسائل تحذيرية غير ملزمة مماثلة إلى رؤساء شركات أخرى من منصات التواصل الاجتماعي مثل ميتا (Meta) وتيك توك (TikTok) وإنستغرام (Instagram).

وطلب بريتون من ماسك وكذلك مارك زوكربيرغ مالك شركة ميتا، تقديم رد تفصيلي خلال 24 ساعة حول كيفية ضمان إزالة "المحتوى غير القانوني والمعلومات المضلّلة" من منصاتهما، بما يتماشى مع قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

وشدّد المفوض الأوروبي على حاجة منصة ميتا إلى التأكد "بشكل عاجل" من عمل أنظمة الإشراف على منصاتها بشكل كامل، والتأكد من أنه لن تكون هنالك مشكلة في الحدّ من المعلومات المضلّلة بشأن الانتخابات المنتظرة داخل عدد من الدول الأوروبية.

ووفق قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، يمكن تغريم المنصات التي تفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المحتوى الذي يعد غير قانوني بما يصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية، أو حتى منعها من العمل داخل دول الاتحاد.

وفي يوم الأربعاء الماضي 11 أكتوبر/تشرين الأول، قام بريتون بنشر تغريدة على حسابه الشخصي في منصة إكس، تتضمن صورة لبيان التحقيق المرسل إلى شركة X، التي قام بالتغريد بعدها بيومين أنه جرى تسلم رد من الشركة، والتي أُحيلت إلى الفريق الخاص لدراسة الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب رد الشركة.

واستخدم الملياردير الأمريكي ماسك منصته ليطلب منه علناً قائمة بالانتهاكات التي يلمّح بحدوثها على منصة إكس، وقال: "إن سياسة المنصة هي أنّ كل شي مفتوح المصدر، وبأكبر قدر ممكن من الشفافية، وهو النهج الذي يتبعه حسب علمي الاتحاد الأوروبي".

واختتم ماسك تغريدته بعبارة "Merci beaucoup"، التي تعني "شكراً جزيلاً" باللغة الفرنسية، في إشارة إلى جنسية المفوض السامي بريتون.

ورد بريتون قائلاً: "أنت على دراية تامة بتقارير المستخدمين والسلطات حول المحتوى المزيف وتمجيد العنف، والأمر متروك لك لإثبات أنك تسير في المسار الصحيح"، كما أشار إلى أن فريقه تحت تصرف ماسك لضمان الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.

ولم ينتهِ السجال هنا، حيث رد ماسك قائلاً: "نحن نأخذ أفعالنا في العلن، وليس في صفقات الغرف الخلفية، يرجى نشر مخاوفك بشكل واضح على هذه المنصة".

وفي تغريدة أخرى، أوضح بريتون لشركة ميتا ومالكها زوكربيرغ، أنّ "DSA موجود هنا لحماية حرية التعبير ضدّ القرارات التعسفية، وفي الوقت نفسه حماية مواطنينا والديمقراطيات"، مشيراً إلى طلباته في الرسالة بعد الهجمات التي شنتها حماس ضدّ إسرائيل، وحول ضرورة معالجة المعلومات المضلّلة خلال الانتخابات القادمة في الاتحاد الأوروبي.

بدورها علّقت شركة ميتا وقالت إنّها أزالت وأضافت علامة تميّز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، خلال الأيام الثلاثة التالية للهجوم الذي شنته حماس.

ووجه بريتون رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك (TikTok)، شو زي تشيو، في تغريدة أخرى، وقال: "لدى تيك توك التزام خاص بحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى العنيف والدعاية الإرهابية، بالإضافة إلى تحديات الموت والمحتوى الذي قد يهدد حياتهم، وتحدد DSA التزامات واضحة جداً يجب على تيك توك الالتزام بها".

وفي وقت سابق، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على منصة تيك توك؛ لانتهاكها قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقاصرين في الاتحاد الأوروبي.

ازدواجية تعامل المنصات

وفي موضوع آخر يتعلق بمنصة إكس، نشر حساب يصف نفسه باسم "الموساد: ساخر ولكنه رائع" (The Mossad: Satirical, Yet Awesome)، صورة حساب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعليه علامة التوثيق، ويقول في التغريدة التي أشار فيها إلى ماسك: "هذا غير موجود في الأمس".

ورد إيلون ماسك: "نحن نطبق قاعدة الأمم المتحدة على زعماء العالم: إذا اعترفت الأمم المتحدة بشخص ما، فسوف نفعل ذلك، ومن الواضح أنّ هذا ليس حكماً أخلاقياً بأي حال من الأحوال، ولكنه ببساطة اعتراف بما يعده المجتمع الدولي دقيقاً، مهم أيضاً لتقليل مخاطر انتحال الشخصية".

وفي الوقت نفسه، قامت منصة إكس بحذف الكثير من الحسابات التي تعود لشخصيات قيادية في حركة حماس، استجابةً لقانون (DSA) الخاص بالاتحاد الأوروبي.