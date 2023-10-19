أحبط الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء هجوماً استهدف قواته في العراق، وتمكن من اعتراض طائرتين مسيّرتين، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولان إن الطائرتين المسيّرتين جرى اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

وكانت واشنطن قد رفعت في وقت سابق، مستوى التأهب تحسباً لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء الهجوم على القاعدة الأمريكية، بعد ساعات من هجوم إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة المئات، وقبل زيارة مقررة الأربعاء للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب لإبداء دعمه لإسرائيل.

ولليوم الثاني عشر على التوالي تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.