سياسة
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فيدان: إسرائيل تريد مغادرة المدنيين لا سيما الأجانب لتصبح غزة هدفاً مفتوحاً
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنّ إسرائيل لا ترى مانعاً في قتل الفلسطينيين ولكنها تريد مغادرة الأجانب لتصبح غزة "هدفاً مفتوحاً" من منظور عسكري.
فيدان: إسرائيل تريد مغادرة المدنيين لا سيما الأجانب لتصبح غزة هدفاً مفتوحاً
فيدان: أولوية تركيا تتمثل في منع التوسع الجغرافي للصراع الدائر. / صورة: AA
18 أكتوبر 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنّ إسرائيل تريد مغادرة كل المدنيين وعلى رأسهم الأجانب من قطاع غزة "لتصبح من منظور عسكري هدفاً مفتوحاً".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح فيدان أن إسرائيل مستعدة لضمان مغادرة الأجانب من غزة، وأنها لا ترى مشكلة في موت الفلسطينيين، لكن فقدان أرواح الأجانب والغربيين يسبب ردود فعل خارجية خطيرة.

وأضاف: "والآن من أجل شن حرب مريحة، يريد الإسرائيليون أن يغادر جميع المدنيين، لا سيما الأجانب، وأن تصبح المنطقة هدفاً مفتوحاً بالكامل من منظور عسكري".

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تطلب إسرائيل من سكان مدينة غزة وشمال القطاع إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، وذلك رغم الانتقادات الدولية لعملية التهجير القسري هذه.

وأفاد فيدان بأن أولوية تركيا في الوقت الراهن تتمثل في منع التوسع الجغرافي للصراع الدائر.

وأشار إلى أن في إسرائيل وجهتَي نظر بارزتين، و"يوجد اختلاف في الرأي بين السياسيين الذين يبدون غير ناجحين، والمهتمين بالمصلحة العامة للبلاد".

وذكر أن كلتا المجموعتين في خضمّ "بيئة عاطفية وانتقامية للغاية في الوقت الراهن، ولا توجد آليات كبح لتجنب مواقف معينة قد تؤدي إلى كوارث كبرى".

ولفت فيدان إلى أن تركيا بيّنت للدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة أن إسرائيل لا تفكر تفكيراً سليماً حالياً، وأنها تتبع خطوات عاطفية وانتقامية.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن عقلية إسرائيل حالياً تقف إلى جانب الحرب، مشيراً إلى أن تركيا تؤمن بأن هذه الأزمة يمكن أن تتمخض عن سلام.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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