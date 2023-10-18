أُخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أي شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وأعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

وقال المطار إنّ "فرقاً أمنية موجودة في المكان".

وقال مكتب الإعلام في مطار نيس: "كان هناك إنذار فقط بوجود طرد مشبوه به، ما تطلب فرض طوق أمني. لكن كل شيء عاد إلى طبيعته".

من جهته أكد متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات، ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس)، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.

ونقل تليفزيون بي إف إم عن مصادر بالشرطة القول إنه جرى أيضاً إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون اليوم بسبب إنذارات أمنية.

كما جرى إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ اغتيال أستاذ، الجمعة، في شمال البلاد على يد شاب متطرف.