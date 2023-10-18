قبل ثلاثة أيام من وقوع مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني المُروعة في قطاع غزة، وتحديداً في 15-10-2023، نشر قسيس الأبرشية الأنغليكانية في القدس المحتلة دونالد بيندر، منشوراً على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تحت عنوان "تنبيه: هجوم على المستشفى الأهليّ بالصواريخ الإسرائيلية".

وقال القسيس في منشوره إن "مركز علاج السرطان التشخيصي في المستشفى أُصيب بنيران صواريخ إسرائيلية سبَّبت ضرراً شديداً للطابقين العلويين وإصابة أربعة موظفين".

ودعا القسيس إلى "الاستمرار بالصلاة من أجل سلامة المستشفى وموظفيه والمرضي"، وكشف أيضاً أن المستشفى بات مأوى لعدد كبير من اللاجئين الفارين من نيران الحرب".

كما دعا بيدور كل صاحب تأثير سياسي أن يعمل على التأثير لدى الحكومة الإسرائيلية كي "تتنازل" عن "قصف مستشفانا"، وهو ما يشير إلى أن القسيس كان متخوفاً بناءً على تحذيرات إسرائيلية جاءت على شكل قصف غير شامل، بأن المستشفى قد يتعرض للهجوم، ولم يكتفِ بذلك، إذ بادر إلى نشر إحداثيات المستشفى في مسعى إلى توضيح مكانه ولعله حاول من خلال ذلك حمايته من القصف.

أدت مجزرة "المعمداني" التي تشير الإحصائيات إلى أنها أضخم مجزرة في تاريخ فلسطين، إلى استشهاد 500 فلسطيني في ضربة واحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، ومكتب الإعلام الحكومي في غزة ومنظمات إنسانية.

يقدم التقرير الآتي تفنيداً للرواية الإسرائيلية التي حاولت من خلالها إنكار علاقتها بقصف المستشفى، وتحميل حركة "الجهاد الإسلامي" المسؤولية.

"اعترافٌ.. فإنكار"

على الهواء مباشرة، وبعد دقائق فقط من تعرض المستشفى الأهلي المعمداني للقصف، قال مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة 12 العبرية إيهود حمو، في خبر عاجل، وهو ينظر إلى الشاشة وتبدو عليه ملامح الصدمة: "يبدو قبل دقائق أن شيئاً كبيراً يحدث في غزة. قصف إسرائيلي على المستشفى المعمداني في القطاع. هناك أنباء عن عدد كبير من القتلى، وفق أنباء أولية يدور الحديث عن 200 أو 300 قتيل، وهناك صور صعبة من المكان وحديث عن الكثير من العالقين تحت الأنقاض".

تصريحات المراسل هذه أثارت جدلاً في إسرائيل وأثارت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض إلى القول إنها "التصريحات الأكثر ضرراً لإسرائيل"، ففي الوقت الذي تحاول فيه المستويات الأمنية والسياسية لملمة الغضب الدولي تجاه المجزرة، جاءت تصريحات إيهود حمو لتشير إلى مسؤولية إسرائيل عمّا وقع.

وعلى الهواء مباشرةً أيضاً، وقبل أن تتخذ وسائل الإعلام الغربية موقفاً، وتبادر إلى تصدير الرواية الإسرائيلية، قال راف سانشيز، مراسل قناة CNBC الأمريكي، إن "مثل هذا العدد من القتلى ليس ما يرتبط بالعادة مع الصواريخ الفلسطينية، هذه الصواريخ خطيرة، هذه الصواريخ مميتة، صواريخهم لا يمكن أن تقتل هذا العدد من الناس في ضربة واحدة".

بعد أقل من ساعة على المجزرة، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنكار مسؤولية الجيش، واتهم "الجهاد الإسلامي" بالمسؤولية قائلاً: "بربريون، قتلوا أطفالنا والآن يقتلون أطفالهم".

الجيش الإسرائيلي سارع هو الآخر إلى البدء في عملية "تسويق" واسعة للرواية الإسرائيلية بالتزامن مع استنفار إسرائيل جميع أذرعها الإعلامية للذود عن جيشها، وجاء في أوّل بيان للجيش: "نُجري اتصالات مع وحدة غزة للتأكد من الأمر"، ثم سارع بعدها إلى بيان آخر نُشر في تمام الساعة 22:36 بتوقيت القدس المحتلة قال فيه: "حركة (الجهاد الإسلامي) مسؤولة عن إطلاق الصاروخ على المستشفى"، ثم بادر الناطق باسم الجيش للإعلام الأجنبي إلى عقد مؤتمر صحفي ألقى فيه اللوم مرّة أخرى على "الجهاد الإسلامي"، وقال إنه ما يثبت ذلك من تسجيلات مرئية وصوتية.

بداية عرضت إسرائيل عبر صفحاتها الرسمية مشهداً مصوراً على جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وهو مشهد ملتقَط بواسطة طائرات مسيّرة تظهر فيه صواريخ، وأنها تسقط في مكانها، لكنها سارعت إلى تعديل المنشورات بعد ذلك لإزالة الفيديو الذي أثار ضجة، إذ اكتُشف أن الفيديو المزعوم التُقط في تمام الساعة 19:59 مساءً، أي بعد نحو 40 دقيقة من وقوع المجزرة.

وتحقق فريق TRT عربي من منشور على المنصة الرسمية لفريق الدبلوماسية الرسمية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع x، إذ يتضح أن القائمين على المنصة حاولوا إخفاء الفيديو، لكنه لا يزال ظاهراً عند الضغط على إمكانية "مشاهدة التعديلات" أدنى المنشور المُعدل الذي لا يزال قائماً، وكتب فيه: "من خلال تحليل الأنظمة العملياتية للجيش الإسرائيلي. أُطلق وابل من الصواريخ المعادية تجاه إسرائيل التي مرّت من محيط المستشفى، وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا من عدة مصادر فإن تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي مسؤول عن عملية إطلاق النار الفاشلة التي أصابت المستشفى".

لم تكن فيديوهات إسرائيل مقنعة لوسائل الإعلام الدولية. على سبيل المثال نشر روبرت ماكري، وهو صحفي تحقيقات في صحيفة نيويورك الأمريكية، تغريدة قال فيها: "هذا الفيديو قدّمته إسرائيل دليلاً على أن المستشفى تَعرّض للقصف من مسلحين، ثم عدّلت التغريدة فقط من أجل إزالة الفيديو".

صباح الأربعاء، عقد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هيغري مؤتمراً صحافياً ثانياً كرر فيه الاتهامات لحركة الجهاد الإسلامي، لكنه اعترف هذه المرة بأن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق مرآباً مقابلاً للمشفى المذكور.

يبدو أن هيغري قد وقع مرّة أخرى في خطأ جديد لن تنجح إسرائيل في إثباته لكل من يعرف اللغة العربية جيداً خصوصاً الفلسطينيين، إذ كشف عن "قنبلة" كبيرة وجديدة، قال إنها سوف تثبت أن حركة الجهاد تقف وراء قصف المستشفى.

الكشف الذي تحدث عنه هيغري كان عبارة عن تسجيل صوتي عرضه على الملأ ثم سارعت كل أذرع إسرائيل الإعلامية إلى نشره، وقد وصلت نسخة منه إلى TRT عربي، وهو تسجيل صوتي ليس بحاجة إلى كثير من التأويل والتبرير لسبر أغواره. وعلى الرغم من أن التسجيل قد يكون صحيحاً إذا ما أُخذت الأصوات ولهجة سكان غزة الواردة فيه، فإنه لا يُثبت شيئاً سوى أن الجيش الإسرائيلي يحاول بأي طريقة إنكار مسؤوليته عن تلك المجزرة.

في التسجيل الصوتي المذكور، يُسمع صوتان لشخصين يتحدثان وتبدو اللهجة فعلياً لهجة سكان القطاع، لكن من الواضح أن التسجيل هو لمكالمة عادية وطبيعية بين فلسطينيَّين، يقول أحدهما للآخر: "بس باقولّك أول مرة نشوف صاروخ زي هيك والشظايا هذه، وباقول إنه صواريخ الجهاد الإسلامي. هاي"، ويضيف: "هما بقولوا تعون الجهاد الإسلامي"، ثم يسأله الآخر على طرف الهاتف: "مِن عِنّا هذا؟"، فيقول الأول: "شكلو مِن عِنّا آه"، يردّ عليه: "مين اللي بقول هيك؟"، ثم يجيبه: "بحكو أنو الشظايا تبعت الصاروخ محلية مش زي شظايا الصاروخ الإسرائيلي". هنا يعمّ الصمت قليلاً.

تستمر المحادثة بعد صمت لثوانٍ، يقول أحدهما للآخر: "سبحان الله مِن عِنّا ملقاش غير ينفجر في المستشفى؟"، يردّ عليه: "تلاقيهم مطلعينه من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني، والا هو نازل عندهم".

ترجمة المكالمة: "يقولون إنهم لأول مرة يشاهدون صاروخاً وشظايا مثل هذه. يقولون إنها صواريخ للجهاد الإسلامي. يقولون إنها للجهاد.. هل هذا من عندنا؟ ربما من عندنا.. من يقول؟ إنهم يقولون إن شظايا الصاروخ محلية ولا تشبه شظايا الصاروخ الإسرائيلي".

خلال التسجيل، يظهر أن الحديث يدور بين شخصين "ربما من قطاع غزة"، وهو عبارة عن محادثة طبيعية بين فردين حول حادث كبير عرفه العالم كله وأثار موجة غضب عارمة في شتى بقاع الأرض، ومن الطبيعي أن يثير ضجة وجدلاً أكبر في غزة، كما لا يُظهر التسجيل أي تخطيط لإطلاق صاروخ أو اعتراف بأنه فشل في إطلاق الصاروخ، فهو يحتوي على عبارات مثل: "ربما"، و"قالوا"، والذين قالوا هنا لا تعود إلا على الجيش الإسرائيلي الذي قال فوراً على الهواء ولكل العالم إن "الجهاد الإسلامي" استهدفوا المستشفى، وكان من الطبيعي أن يتناقل النّاس في غزة هذه الاتهامات، لكنّ المثير هو أن يسجل الجيش الإسرائيلي هذه المكالمات ويبثها على اعتبار أنها دلائل وإثباتات خطيرة تُزيح عنه حمل الدماء المسفوكة.

ويشار هنا أيضاً إلى أن الذي رُمز إليه بكلمة "يقولون" في التسجيل هو الجيش الإسرائيلي نفسه، لأن الجيش الإسرائيلي كان أوّل مَن قارن بين الشظايا وعرض صوراً لها، ليزعم أنها ليست شظايا إسرائيلية".

وضمن الحملة الإعلامية الضخمة، نشرت إسرائيل مشاهد جوية أخرى لتظهر الضرر الذي أصاب المستشفى، وقارنت بين قصف إسرائيلي يخلّف وراءه حفرة في الأرض، وقصف تقول إنه ليس إسرائيلياً ولم يخلّف شيئاً، لكنّ محللين قالوا إن "القصف على مبنى من عدة طوابق ليس بالضرورة أن يخلف حفرة في الأرض مشابهة لقصف يستهدف طابقاً واحداً أو أرضاً زراعية أو شخصاً مستهدفاً في الشارع".

مشاهد أكيدة

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مشهداً قالت إنها تحققت منه للحظة تعرض المستشفى المعمداني للقصف، ويُظهر المشهد المصور من قطاع غزة لحظة سقوط الصاروخ، لكن الأهم هو الصوت المرافق لعملية القصف.

وقال الصحفي الاستقصائي الأمريكي جاسون بلادينو، في تغريدة رداً على فيديو واشنطن بوست: "أستطيع القول إن هذه هي اللقطات الوحيدة القريبة من الغارة، ولا تبدو الصفارة التي تسبق الانفجار متسقة مع بقايا صاروخ سقط عن طريق الخطأ"، ونشر الصحافي مشهداً آخر للمقارنة، عبارة عن مشهد لغارة إسرائيلية سابقة على غزة نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، ويبدو واضحاً أن الصوت متشابه تماماً.

كما نشر مشاهد أخرى لغارات إسرائيلية سابقة على قطاع غزة، كلها تؤكد أن صوت الغارة يأتي متشابهاً.

وقد فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، الادعاءات التي تزعم أن الصاروخ الذي تسبب بمجزرة مستشفى المعمداني "قد أُطلق من غزة".

جاء ذلك في منشور للمركز عبر منصة إكس، أوضح فيه أنه "فيما يخص المشاهد المنتشرة عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ادعاء أن الصاروخ الذي استهدف المستشفى أُطلق من غزة، غير صحيح".

وأضاف أنه تبين أن المشاهد المزعومة التي تحمل شعار الجيش الإسرائيلي IDF متداولة منذ 8 يوليو/تموز 2022، داعياً إلى "عدم الاكتراث للادعاءات التي لا أساس لها".

تهديدات سابقة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير أن إسرائيل أمرت جميع المستشفيات الفلسطينية في شمال قطاع غزة -المنطقة التي يقع فيها المستشفى المعمداني أيضاً- بضرورة الإخلاء على الفور تمهيداً لغزو بري، مشيرة إلى أن الأمر كان شبه مستحيل.

قبل ذلك، في 13-10-2023 كشفت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذاراً إلى مستشفى "العودة" في منطقة جباليا، مهدداً بقصفه ومطالباً بإخلائه، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل لم تجد حرجاً في استهداف المستشفيات.

لطالما زعمت إسرائيل أن مستشفيات قطاع غزة تشكل تهديداً لها، ويزعم الجيش الإسرائيلي أن فصائل المقاومة الفلسطينية تتخذ من المستشفيات حصناً لها، وهو ما تنفيه الشهادات القادمة من غزة على مرّ السنين، وتُكذّبه الصور الواردة، وآخرها من المستشفى المعمداني الذي تعرض للقصف.

وقبل وقوع المجزرة بأيام قليلة فقط ارتفعت حدة الحديث في إسرائيل عن مستشفيات القطاع تحديداً. في تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية في تاريخ 12-10-2023 يزعم محارب قديم خلاله في جيش الاحتلال أن مستشفيات قطاع غزة أُقيمت جنباً إلى جنب في شوارع مركزية، زاعماً أن المقاومة الفلسطينية تقيم تحتها أنفاقاً.

وأضاف: "علينا أن نُزيل تلك الأنفاق تحت المستشفيات، على الأقل نضرب الشوارع ما بين المستشفيات، تحتها هناك أنفاق".

واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل رسمياً بارتكاب المجزرة، وقال الرئيس محمود عباس، إن قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، فاجعة كبيرة وجريمة حرب بشعة، لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمرّ من دون حساب.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع القيادة العاجل الذي دعا له سيادته فور عودته من الأردن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، فجر اليوم (الأربعاء)، أن "حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب".