شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على عدم وجود أي مبرر لاستمرار العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ودعا إلى وقف فوري للتصعيد المستمر في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال الاجتماع العاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في غزة.

وقال فيدان: "التصعيد المستمر في غزة يجب أن يتوقف فوراً".

وتابع: "على العالم أن يفهم أن تحقيق السلام للشعب الفلسطيني أمر لا بد منه".

وجدد الوزير التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لـ"وضع آلية تسمح بإنشاء الدولتين وتسمح بتحقيق السلام الدائم".

وشدد على أنه: "لا شيء يبرر الاستمرار في العقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان غزة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "يجب أن تتوقف الحرب العدوانية والتطهير العرقي اللذان تقوم بهما إسرائيل"

وشجب الوزير الفلسطيني كل من أعطى إسرائيل "تفويضاً وزوّدها بالسلاح" وحمله مسؤولية المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن: "إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً كل 15 دقيقة".

وأضاف فيدان "هناك حاجة إلى أساليب جديدة وخطوات ملموسة تتخذها الدول الإسلامية لإيجاد حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية".

وقال إن "قطع الكهرباء والوقود والغذاء والمياه عن غزة، وقصف المدنيين وحتى المساجد والمستشفيات لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف".

وأوضح "الأحداث أظهرت مرة أخرى أن العالم الإسلامي يجب أن يفكر ويتحدث ويعمل بشكل مشترك"

وأكد المالكي أن: "إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في غزة وادعت أنه تحذير".

وتابع: "إسرائيل مستمرة في قتل الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم".

ومساء الثلاثاء أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في القطاع، الذي كان في ساحاته ومحيطه آلاف الفلسطينيين النازحين.

ولفت المالكي إلى أن: "المجتمع الدولي خذل كل مساعينا للوصول إلى حل في إطار القانون الدولي".

وأضاف: "حذّرنا من خطورة تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية التي تدعم مليشيات المستوطنين الإرهابية".

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على المنازل والمنشآت المدنية بغزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.