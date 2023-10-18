دعت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز، الأربعاء، إلى فتح ممر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأدانت يلماز، الأربعاء، الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأعربت رئيسة الهلال الأحمر التركي عن حزنها "العميق" إزاء الهجوم الذي أودى بحياة نحو 500 شخص.

وأشارت يلماز إلى أن جمعية الهلال الأحمر التركي بصفتها عضواً في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، "تدعو العالم إلى رفع صوته ضد هذه الهجمات".

ولفتت إلى أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أرسلت ثلاث طائرات محملة بالمساعدات من أجل غزة.

وأوضحت أن المساعدات المذكورة تنتظر عند معبر رفح من الجانب المصري.

وتابعت: "يجب حتماً فتح ممر المساعدات الإنسانية، العالم بحاجة إلى التكلم بصوت واحد وتذكير الأطراف المتنازعة بقانون الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأضافت: "هناك مبادئ أساسية يجب اتباعها في أوقات الحرب.. وعلى رأس هذه المبادئ السماح بالمساعدات الإنسانية، وإبقاء ممر المساعدات الإنسانية مفتوحاً، وعدم استهداف المدنيين".

وأمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.