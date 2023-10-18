قرر نادي نيس الفرنسي، الأربعاء، إيقاف لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال "لحين إشعار آخر كإجراء تأديبي"، بسبب إعلانه تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "بمجرد عودته من معسكر المنتخب الجزائري إذ كان موجوداً هناك منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل مديرو نيس باللاعب يوسف عطال لإجراء محادثة".

وأضاف البيان: "يدرك نادي نيس أن اللاعب اعترف بخطئه من خلال سحبه المنشور الإلكتروني بسرعة، وقدم اعتذاراً علنياً كتابياً، ونظراً لطبيعة المنشور الذي جرت مشاركته وخطورته، اتخذ النادي قراراً باتخاذ إجراء تأديبي فوري ضد اللاعب، وقبل أي إجراء قد تتخذه السلطات الرياضية والقانونية".

وتابع: "وعلى هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر، نود أن نؤكد أن سمعة ووحدة نيس هي نتيجة لسلوك موظفيها، الذي يجب أن يتماشى مع القيم التي يروج لها النادي، وكما عبرت مؤسسة نيس في رسالتها الجمعة الماضي، فإنها تؤيد التزامها الراسخ بضمان سيادة السلام على جميع الاعتبارات الأخرى".

وكان يوسف عطال قد أعاد نشر مقطع فيديو، السبت، لشيخ فلسطيني يدعو فيه لنصرة غزة قائلاً: "اللهم أرنا في اليهود يوماً أسود"، قبل أن يقوم بحذفه ويعتذر لإساءة فهم مقصده.

وكتب اللاعب الدولي الجزائري على حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام: "أتفهم أن منشوري صدم كثيرين، وهذا لم يكن في نيتي. أعتذر".

وأكد أنه يدين جميع أشكال العنف "بغض النظر عن مكان حدوثه في العالم".

واعترض على المنشور، عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، كما اعترض المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو.

وأُجري تحقيق أولي مع اللاعب حول مزاعم تتهمه بـ"الاعتذار عن الإرهاب" و"التحريض العلني على الكراهية أو العنف على أساس دين معين.

وجاء هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على قرار نادي ماينز الألماني بإيقاف لاعبه الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي بسبب منشور أعلن فيه تعاطفه مع فلسطين .