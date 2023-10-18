سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: المجازر بغزة انتقلت إلى بُعد آخر إثر الهجوم الشنيع على "المعمداني"
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور على منصة إكس، أن "المجازر في غزة انتقلت إلى بُعد آخر (الثلاثاء) بعد الهجوم الشنيع على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".
أردوغان: المجازر بغزة انتقلت إلى بُعد آخر إثر الهجوم الشنيع على "المعمداني"
أردوغان: مجلس الأمن فشل مرة أخرى في الوفاء بمسؤوليته / صورة: AA
18 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "المجازر في غزة انتقلت إلى بُعد آخر أمس (الثلاثاء) بعد الهجوم الشنيع على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".

وأضاف أردوغان في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس: "ألعن مرتكبي هذا الهجوم الذي يعد جريمة ضد الإنسانية ويرقى إلى مستوى المجزرة بحق سكان غزة"

ومساء الثلاثاء أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في القطاع، الذي كان في ساحاته ومحيطه آلاف الفلسطينيين النازحين.

وفور حدوث المجزرة، تناثرت دماء وأشلاء النازحين والفلسطينيين في أرجاء المكان فضلاً عن جثث ممزقة وأخرى محروقة.

في السياق نفسه أكد أردوغان، مواصلة بلاده مساعيها لتحقيق التهدئة في غزة، في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي عن الوفاء بمسؤوليته، لافتاً إلى أن جهود تركيا اصطدمت بخطوات مثل إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة وقطع المساعدات ومعاقبة السكان جماعياً.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مجلس الأمن الدولي بات غير فعال لأبعد الحدود، وفشل مرة أخرى في الوفاء بمسؤوليته.

وبخصوص تغطية الإعلام الغربي بمجزرة "المعمداني"، قال أردوغان إن "وسائل الإعلام العالمية دخلت في سباق لتبرير المذابح البشرية بمطبوعاتها المنحازة والمنافقة".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل العمل من أجل تأمين وقف إطلاق نار إنساني في بداية الأمر، ثم وقف إطلاق نار دائم.

واستنكر موقف الدول الغربية التي تدعي ريادتها لحقوق الإنسان والحريات، ولم تتخذ أي خطوات سوى صبّ الزيت على النار، وفق قوله.

ولليوم الثاني عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us